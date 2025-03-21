Кулинарный критик посетил более 46 000 ресторанов в 60 странах и назвал лучшие блюда

Трижды в день, 365 дней в году, более 50 лет Фред Магел выходил поесть.

Кулинарный критик из США Фред Магел, посетивший более 46 000 ресторанов в 60 странах, до сих пор удерживает рекорд по количеству ресторанов, посещенных за всю жизнь.

Как пишет Книга рекордов Гиннеса, Фред даже не имел кухни в своем доме в Оук-Парке, штат Иллинойс, но посещение ресторанов было для него не столько необходимостью, сколько страстью и карьерой в течение 50 лет.

"Я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть", — сказал он однажды в письме к Книге рекордов Гиннеса в 1970-х годах, настойчиво утверждая, что дело не только в еде, а в целом в опыте посещения ресторана.

Он провел всю свою жизнь, путешествуя по Соединенным Штатам от имени Ассоциации ресторанов, оценивая и сравнивая рестораны и их сервис, а также представляя американские вкусовые рецепторы за рубежом как международный кулинарный критик – порой даже подвергаясь опасности, как голодный Индиана Джонс.

Фред родился в пригороде Чикаго, в Ривер-Форесте, штат Иллинойс, и чрезвычайные обстоятельства его ранней жизни означали, что он был почти обречен стать кулинарным критиком. Его отец Милт Магел был владельцем популярного ресторана-бара в Цинциннати, штат Огайо, и Фред любил наблюдать, как их клиенты танцуют под музыку и поглощают устрицы и другие закуски.

Возможно, почувствовав страсть сына к пищевой промышленности, когда Фред был подростком в 1928 году, Милт познакомил его с тем, что стало делом его жизни.

"Мне было 14 лет, и мой отец дал мне один из своих старых Фордов модели Т, деньги и список ресторанов в Детройте, – вспоминал Фред в давнем интервью Journal-Standard. — Он сказал: "Все, что мне нужно – это отчет. Дай мне знать, что ты думаешь".

И через 50 лет, 49 штатов, 36 автомобилей и 60 стран Фред официально пообедал в ресторанах больше, чем кто-либо другой в мире.

Фред Магел / Фото: Alamy

"Насколько мне известно, я единственный человек, который бьет рекорд трижды в день", — сказал он однажды представителям Книги рекордов Гиннеса.

В течение своей жизни Фред посещал около 1000 ресторанов в год, прерываясь только на службу в армии США во время Второй мировой войны. Официально его карьера была связана с продажей продуктов питания – иногда он был важным критиком для путеводителя Дункана Хайнса по американской кулинарии, а позже – экспертом по маркетингу продуктов питания и телевидения. Однако большинство его рецензий как "чемпиона по ресторанному делу" появились как представителя Ассоциации ресторанов Чикаго и Иллинойса.

Вооружившись блокнотом с подписями любимых шеф-поваров, который однажды украли российские охранники, потому что думали, что это иностранная разведка, Фред, путешествуя по семи морям, оценивал рестораны на основе следующих пунктов:

кухня "высокого качества"

красочный декор (в частности, удобные стулья)

чистота

кофе (обязательно горячий и хорошего сорта)

приправы (должны быть свежими и подаваться в оригинальной упаковке, чтобы люди знали, что они получают – он ел слишком много кислого кетчупа во время своих путешествий, поэтому добавил его в список)

вежливость/заинтересованность в обслуживании и компания, с кем вы находитесь.

Позже он также добавил в свой список "культуру", имея в виду, если клиенты воспринимают пищу как искусство — ценят ли они этот опыт. Комфортна ли обстановка в ресторане. Хорошо ли ведут себя люди.

Фред также был убежден, что посетители должны относиться к официантам с уважением и возлагать на них основную часть ответственности за то, чтобы не приносить свои проблемы за стол.

Его вежливость и уважение к другим людям помогли ему во время обедов в Америке, а также в более сложных ситуациях за рубежом. Во время гастролей он обедал со знаменитостями, государственными деятелями и королями. Он переписывался с Рональдом Рейганом, был чуть ли не заколот штыком российским охранником в оккупированной Вене (его спасли подаренные в последнюю минуту наручные часы), был задержан, потерял тысячи дорожных чеков на Ямайке, переобулся в более 150 пар обуви, а двигатель его автомобиля заглох во время песчаной бури в американской пустыне. Это была одна из по меньшей мере 60 машин, через которые он "прошел" за время своих приключений ради еды.

Его лучшая еда – в отеле Palace в Санкт-Морице, Швейцария, в 1950 году, где подавали "французский луковый суп с корочкой сыра, салат с настоящим рокфором, филе миньон с грибами и травами, которые они не смогли идентифицировать, и клубничный мусс из свежей клубники, который наполовину состоял из взбитых сливок". "Я до сих пор чувствую его вкус", — вздохнул он в разговоре с Dispatch.

Он также высоко оценил еду в Commander's Palace и Rib Room в Новом Орлеане, Wrigley building в Чикаго (с "лучшим сигом на Среднем Западе") и Haussner's в Балтиморе. А свой рекордный 46 000-й обед он провел в одном из своих любимых заведений – Zehnder's во Франкенмуте, штат Мичиган.

В конце дня Фред очень гордился своей работой и знал, что каждый опыт достоин того, чтобы его пережить. Его единственным желанием было, чтобы все остальные могли наслаждаться ужином вне дома так же, как он, и при каждом случае он поощрял людей отказаться от домашней еды и попробовать что-то новое.

Напомним, названа страна с лучшей кухней мира в 2025 году. Украина оказалась на 44-м месте.

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