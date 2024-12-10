Культовая свадьба пары в стиле "Шрека" со сказочными гостями стала вирусной в Сети – фото

Жених и невеста раскрасились в зеленый цвет, а гости оделись в костюмы их любимых сказочных персонажей.

Пара стала Интернет-сенсацией благодаря своей необычной свадьбе в стиле "Шрека".

Об этом пишет Mirror.

Аманда и Нейтан Гиббс раскрасили себя в зеленый цвет, а гости пришли в костюмах разных сказочных персонажей, в частности Пряникового человечка, Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря" и Микки Мауса.

Хотя свадьба состоялась еще в 2013 году, она недавно захватила сердца в Интернете после того, как видеоклип стал вирусным, получив звание "культового".

На кадрах видно, что Натан олицетворяет Шрека, а невеста Аманда надела рыжий парик вместе с фирменным зеленым бархатным платьем принцессы Фионы.

Свадьба Аманды и Нейтана / Фото: instagram.com/cineatomy

Свадьба Аманды и Нейтана / Фото: instagram.com/cineatomy

Вместо традиционных свадебных подарков молодожены попросили совершить пожертвования в пользу благотворительных фондов, занимающихся борьбой с раком, и успешно собрали 2 000 фунтов стерлингов.

Пользователи выразили восхищение счастьем пары: "Представьте себе, что вы нашли свою идеальную пару настолько хорошо, что вы оба согласны счастливо делать это друг с другом, и это так искренне", "Это мило, они выглядят счастливыми", "Они, пожалуй, одна из самых счастливых пар на планете. Радуюсь за них", "Это просто согрело мое сердце".

Некоторые были ошеломлены тем, что все были заинтересованы в этой теме, а другие выразили желание стать частью уникального празднования.

Напомним, пара женилась и разводилась 12 раз за 43 года. Соседи говорят, что это "примерные супруги".

Читайте также: