Культовый дом из "Один дома" купили: ремонт внутри ошеломил фанатов (фото)

Дом был выставлен на продажу за 5,2 млн долларов.

Дом Маккалистеров в фильме "Один дома" укоренился в воображении миллионов людей во всем мире.

Расположенный по адресу Линкольн-авеню, 671 в состоятельном районе Виннетка, штат Иллинойс, США, в прошлом году он был выставлен на продажу за крутую сумму в 5 250 000 долларов. Как пишет LADbible, недавно его купили.

Впрочем, просмотрев рекламу этого дома через агентство недвижимости Redfin поклонники ленты разделились во мнениях относительно того, как он выглядит внутри.

Дом площадью 850 квадратных метров с пятью спальнями и шестью ванными комнатами Redfin называет "легендарным домом мечты для отдыха, переосмысленным для современной роскоши".

"Величественная кирпичная георгианская резиденция славы "Один дома" дает редкую возможность стать владельцем одной из самых знаковых кинорезиденций в американской попкультуре", — говорится в описании. "Расположенное на живописной, обсаженной деревьями улице в самом сердце восточной Винетки и элегантно уравновешенное за коваными воротами, это имение является воплощением классической архитектуры пригорода Чикаго".

Дом из "Один дома" после ремонта / Фото: Redfin

В 2018 году дом был полностью отремонтирован, что повлекло за собой споры среди киноманов.

Публикуя изображение довольно ошеломляющего дома на Reddit, один пользователь написал: "Кто-то купил дом с "Один дома", сделал его полностью "серым", и я не понимаю, как это не военное преступление".

Исчезли домашние коричневые и насыщенные красные и зеленые цвета, которые вы видели в классическом рождественском фильме 1990 года. В то же время мы видим невероятно современную реконструкцию.

Дом из "Один дома" после ремонта / Фото: Redfin

Наряду с обилием побелки в декоре разбросаны серые, коричневые и серебристые оттенки.

"Я не был фанатом оригинальных обоев, но столько белого заставляет меня нервничать", – написал один пользователь, увидев свежую версию.

Другой написал: "Это так мягко. По-моему, в оригинальном декоре много цветов и узоров, но эта переработка выглядит просто бесцветно и немного депрессивно".

Дом из "Один дома" после ремонта / Фото: Redfin

Но другие поддержали современный взгляд на дом, заявив, что декор, показанный в фильме, был в свое время и никогда не будет выбран через 34 года.

"Интерьер дома был идеальным для фильма, но, честно говоря, я бы тоже не хотел таращиться на него 24/7", — написал один пользователь. "Я также не понимаю, почему миллениалов обвиняют в этой тенденции, когда большинство из нас никогда не могли даже мечтать о собственном доме такого типа, а во многих случаях, которые я знаю, вообще о доме".

Другой сказал: "Он чист и современен, и, честно говоря, мог быть частью инсценировки, поскольку агенты скажут вам, что типичный интерьер помогает покупателям представить свои вещи в доме".

Дом из "Один дома" после ремонта / Фото: Redfin

Другие поторопились указать на одну большую проблему критикующих ремонт: интерьерные кадры "Один дома" в большинстве своем были сняты на специально построенной площадке, а не внутри дома. И хотя вам кажется, что вы наблюдали за тем, как Кевин устраивает хаос в вполне реальном доме, на самом деле это в основном декорации, созданные в средней школе города Новый Трир – заброшенном здании школы, где достаточно места для целой импровизированной звуковой сцены.

Напомним, в прошлом году издание NYT подсчитало, насколько были богаты Маккалистеры из "Один дома". Также известно, кем работали родители Кевина.

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