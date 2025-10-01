Культурный шок в Италии: украинка назвала кардинальные отличия менталитета

Украинка назвала кардинальные отличия менталитета между Италией и Украиной / © Associated Press

Реклама

Украинка, живущая в Италии, поделилась аспектами менталитета местных жителей, которые до сих пор ее удивляют. Некоторые вещи, которые для украинцев кажутся привычными, итальянцы бы «не простили».

Об этом девушка рассказала в tiktok в блоге poliifrom.

Она подчеркнула, что культурные обычаи в Италии кардинально отличаются, и, прежде всего, это касается коммуникации и отношения к работе.

Реклама

Критика — «как удар под ребро»

Первое и самое важное правило, которое следует усвоить в Италии: никогда нельзя говорить «ты не прав». По словам украинки, для итальянцев это воспринимается как «удар под ребро», и они скорее «умрут, чем признают ошибку». Говорить неприятную правду прямо в глаза этой солнечной стране не принято.

Работа ради жизни, а не наоборот

Итальянцев крайне удивляет менталитет украинцев, часто имеющих несколько работ или подработку. В то время как для украинцев это норма, в Италии считается, что человеку нужно работать, чтобы жить, а не наоборот.

В то же время, украинцев раздражает итальянская неспешность и промедление в принятии важных решений. Фразы типа «приди завтра», «на следующей неделе» или «как удобно» для украинцев часто звучат как прямой отказ.

Показательная радушие и безразличие

Отдельно блоггер выделила черту, которая одновременно и удивляет, и раздражает иностранцев — показательная приветливость. Украинка убеждена, что часто за улыбками итальянцев скрывается безразличие. В Украине слова «все хорошо» обычно соответствуют действительности, в то время как в Италии так отвечают практически всегда. Поэтому иностранцам бывает сложно отличить настоящую искренность от мнимой.

Реклама

Таким образом, для успешной адаптации в Италии необходимо свыкнуться с косвенным общением и другим отношением к рабочему балансу, которое для украинцев может выглядеть как чрезмерная неспешность.

Напомним, одна из стран ЕС вводит более жесткие правила обретения гражданства. Президент этого государства внес законопроект, который увеличивает минимальный срок непрерывного проживания для гражданства от 3 до 10 лет.