Купил на распродаже: мужчина хранил в гараже инертную ядерную ракету (фото)

В загроможденном гараже недавно умершего домовладельца из Вашингтона, США, нашли ракету, которая когда-то могла нести ядерную боеголовку.

Об этом сообщила полиция Белвью.

Выявление ракеты военного назначения спровоцировало срочный визит местной полиции по разминированию, которая быстро установила, что остатки ракеты инертны и не представляют опасности для окружающей территории.

Сосед покойного домовладельца сообщил копам, что мужчина купил ее на распродаже поместья.

Ракета, найденная в гараже / Фото: Bellevue Police Department

По словам полицейских, они были предупреждены о ракете, когда Национальный музей ВВС США в Огайо связался с ними после того, как сосед предложил подарить ее.

Полицейские установили, что этот кусок металла был Douglas AIR-2 Genie, неуправляемой ракетой класса "воздух-воздух", предназначенной для перевозки боеголовки W25 мощностью 1,5 килотонны, созданной еще во время холодной войны.

Ракета, найденная в гараже / Фото: Bellevue Police Department

"Сотрудники саперного отряда подтвердили, что объект был инертным и не содержал ракетного топлива – по сути это означало, что этот предмет был артефактом, который не представлял опасности взрыва", — отметили правоохранители.

Поскольку ракета больше не пригодилась к использованию, а военные не были заинтересованы в ее получении, исторический объект остался у соседа, который планирует восстановить его для показа в музее.

Напомним, полиция Нью-Йорка отправила на пенсию нового робота. Он лишь прибавил хлопот правоохранителям.

Читайте главные новости дня: