Купила "миниатюрного кокапа", а вырос в два раза больше пес: женщину шокировал тест ДНК

Вафля с хозяйкой. Фото: Ken McKay/ITV/Shutterstock

55-летняя жительница Великобритании Шарлотта Феллоуфилд приобрела щенка за 800 фунтов стерлингов, думая, что покупает миниатюрного кокапу. Во взрослом возрасте кокапу весят в среднем от 7 до 11 килограммов. Однако ее любимец Вафл рос значительно быстрее и в конце концов достиг веса в 22 килограмма.

Об этом сообщило издание Mirror.

Женщина призналась, что еще во время покупки в 2019 году были тревожные сигналы: заводчик требовал оплату вперед и отказался показать мать щенка. Однако Шарлотта влюбилась в фото Вафла в интернете и решила взять собаку домой.

С каждым месяцем пес рос, и разница с ожидаемым «миниатюрным статусом» становилась очевидной. Владелица решила провести тест ДНК, чтобы выяснить, что происходит. Результат показал: Вафл — не кокапу, а спрудль, то есть помесь пуделя и спрингер-спаниеля, с небольшим процентом кокер-спаниеля (14%).

Из-за проблем с пищеварением, аллергии и операции на лапах лечение собаки оказалось финансово обременительным. Только за последние шесть месяцев Шарлотта подала страховые заявления на более 15 тысяч фунтов стерлингов. Дополнительно ежемесячно она тратит около 250 фунтов на ветеринарные услуги и питание.

Женщина призналась, что из-за проблем с суставами ей сложно самостоятельно ухаживать за таким большим псом. По ее словам, собака даже несколько раз тянула ее во время прогулок, из-за чего она травмировала руки и колени.

Несмотря на трудности, хозяйка называет Вафла преданным другом. В то же время она призвала других владельцев проверять заводчиков и покупать собак только в лицензированных питомниках, чтобы избежать подобных ситуаций.

