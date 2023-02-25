Купила не тот лотерейный билет: в США женщина выиграла 50 тысяч долларов

В США в штате Мэриленд 43-летняя женщина купила не тот лотерейный билет и выиграла приз в размере 50 000 долларов.

Об этом женщина сообщила представителям Мэрилендской лотереи .

Известно, что победительница пользовалась торговым автоматом для лотерей самообслуживания на Королевских фермах в Солсбери, когда пыталась купить скретч-билет номиналом 2 доллара и случайно приобрела скретч-билет на сумму 20 долларов.

«Я сказала себе: «Я только зря потратила 20 долларов», – поделилась женщина.

Впрочем, разочарование женщины быстро сменилось восторгом, когда билет оказался выигрышным в 50 000 долларов.

Также читайте В Украине дорожают тепличные томаты

Она сказала, что была в шоке, когда все оказалось правдой. Пока женщина еще не решила, на что потратит средства.

Напомним, ранее мужчина из Северной Каролины (США) ошибся, пытаясь купить лотерейный билет Cash 5, однако эта ошибка привела к выигрышу 218 613 дол.

Повезло также и украинцы. За несколько минут до закрытия магазина женщина приобрела лотерейный билет, и это полностью изменило ее жизнь.

Читайте также: