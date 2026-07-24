Купили дом своей мечты, а получили десятки змей: что ждало семью после переезда

Змеи. Фото: @ouroldhouse

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Супруги из США осуществили давнюю мечту, купив старинный дом, но уже после переезда выяснилось, что в доме они не одни. За годы, пока здание пустовало, там поселились десятки змей.

Об этом сообщило издание Mirror.

Тайлер и Лорен Боулден много лет искали свой дом. В 2020 году они приобрели на аукционе каменный дом 1830-х годов в городке Пайн-Гроув (штат Пенсильвания), где проживает около двух тысяч человек. За недвижимость супруги заплатили 460 тысяч долларов. Дом площадью около 6 тысяч квадратных футов имеет шесть спален и пять комнат.

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Новые владельцы полагали, что дом около десяти лет простоял заброшенным. Однако вскоре после заселения они обнаружили, что за это время дом стал пристанищем для большого количества змей.

«Когда мы покупали дом, мы не подозревали, что вместе с ним приобретаем целую популяцию змей», — пошутил Тайлер в видео, которое он опубликовал в TikTok.

На одной из записей мужчина показал двух длинных чёрных змей, которые ползли по фасаду дома и заползали через небольшое отверстие под крышей крыльца. Ещё одну рептилию он заметил прямо у входа. По его словам, Лорен чуть не наступила на неё.

Сначала Тайлер не спешил избавляться от чёрных змей, ведь считал, что они могут отпугивать более опасные виды, в частности медноголовых змей. Впоследствии он понял, что разные виды способны сосуществовать на одной территории, поэтому решил активно решать эту проблему.

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Чтобы сделать двор менее привлекательным для пресмыкающихся, супруги завели двух кошек, которые охотятся на грызунов — основную пищу змей. Пара также ремонтирует дом, заделывая щели в фундаменте и других конструкциях, где могут прятаться мыши и устраивать укрытия рептилии.

Кроме того, хозяева привели в порядок территорию вокруг дома: убрали мусор, заросли и хлам с газона, из сада, с каменных стен и прилегающего лесного участка. Они также расчистили заброшенный заглубленный бассейн, восстановили пруд, установили в нём фильтры и фонтаны. Вокруг дома высадили мяту, которую считают естественным средством для отпугивания змей.

Кроме того, Тайлер приобрел специальный инструмент для безопасного отлова рептилий. Пойманных змей он вывозит в соседний лес.

Эта история быстро стала популярной в TikTok. В комментариях пользователи рассказывали о собственном опыте борьбы со змеями и делились советами. Один из них написал, что после появления гремучих змей обнаружил в доме крыс, которые поселились на чердаке и в подвале. Другой заметил, что одна заметная змея может свидетельствовать о наличии ещё нескольких десятков спрятанных. Также комментаторы рекомендовали обратиться к местным специалистам по рептилиям, чтобы гуманно переселить змей и предотвратить их возвращение.

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