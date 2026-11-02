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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Купили целое село во Франции за копейки: как британская пара превращает руины в туристическую локацию

Британская пара, которая не могла позволить себе купить жилье на родине, стала владелицей целого села во Франции.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Пара купила село во Франции

Пара купила село во Франции

История началась с покупки домика всего за 12 тысяч фунтов стерлингов. 52-летние Ип Уорд и Пол Маппли жили в прицепе в Танбридж-Уэллсе, когда от знакомых им поступило предложение купить недвижимость в Нормандии. Так они приобрели уже целое небольшое село.

Об этом рассказывает Mirror, а также сами мужчины, которые ведут YouTube-канал.

Пара купила целое село во Франции, потому что не хватило на жилье в родной стране

Осмотрев участок, пара сразу согласилась на сделку. Собрать первые 12 тысяч фунтов им удалось благодаря распродаже собственных вещей, в том числе старого трактора Пола.

Впоследствии супруги скупили и соседние сооружения. Теперь в их собственности находятся семь жилых домов, два сарая, мастерская, устройство для отжимания сидра, две старинные печи и несколько других хозяйственных построек. Суммарно на выкуп всей территории ушло 14 тысяч фунтов или около 850 тысяч гривен.

Масштабные восстановительные работы на территории поселка стартовали в 2020 году. На сегодня партнеры вложили в реставрацию ориентировочно 100 тысяч фунтов. Первый коттедж уже полностью готов и принимает арендаторов во время отпусков. Кроме того, значительным спросом среди гостей пользуется переоборудованный под жилье конный фургон, который они привезли из Британии.

Реализовывать замысел помогают донаты от аудитории в соцсетях.

Благодаря тому, что большинство строительных работ пара выполняет самостоятельно вместе с 62-летним приятелем-строителем Иеном, им удалось сэкономить еще более 100 тысяч фунтов.

«Люди постоянно спрашивают, как мы нашли это село. Дело в том, что мы его и не искали — это была случайная встреча с другом, который здесь имел недвижимость и как раз ее продавал. Мы убеждены, что это звезды так сошлись. Мы нашли полуразрушенный дом, покинутый 30 лет назад, и постепенно восстановили его. Сейчас работа идет полным ходом. Мы до сих пор не можем поверить, что все это наше», — говорит Ип Уорд.

Предыдущие хозяева отказались от объекта из-за огромной суммы ремонта и объема работ. Поскольку французское законодательство позволяло выплатить всю сумму в течение восьми месяцев после подписания бумаг, пара активизировалась во время пандемии коронавируса. Они вместе работали ландшафтными дизайнерами, накопили необходимые деньги и закрыли сделку.

Весь ход покупки и ремонтных работ пара регулярно показывает на YouTube. Процесс восстановления французского села Ла Бюсльер продолжается по полной.

Благодаря доходам от монетизации YouTube им удается платить своему другу за помощь в ремонтных работах по 1000 фунтов еженедельно.

«Каждый день к нам приходят пять человек, чтобы что-то принести — кто-то делится элементами мебели, кто-то — материалами для крыши. Даже не знаю, как нам удалось создать такое сообщество. Каждую неделю нам бесплатно передают материалы на сумму 400 фунтов стерлингов, которые мы можем использовать в работе. Все это позволяет нам существенно сэкономить», — говорит Пол.

После завершения реставрационных работ владельцы планируют поочередно пожить в каждом из уютных домов.

«Люди говорят: "Как только все семь коттеджей будут готовы, вы будете загребать деньги лопатой". Именно так сказал бы капиталист. Мы не хотим превращать это место в мегаполис. Каждый гость, который здесь останавливается, говорит, что просто не верит, насколько здесь тихо. Здесь нет светового загрязнения — это фантастическое место, и мы не хотим испортить его, заселив людьми семь коттеджей», — говорят счастливые хозяева.

Пара хочет проводить в этом восстановленном селе ярмарки и рынки, кинопоказы под открытым небом и мастер-классы по приготовлению пиццы. Они мечтают о том, чтобы люди, приезжающие в село, будто возвращались в прошлое хотя бы на несколько часов.

В Испании продают целое село по цене квартиры

Напомним, в испанской Галисии выставили на продажу заброшенное село за 850 тысяч евро — цену, соизмеримую со стоимостью небольшой квартиры в Варшаве. Объект с участком 40 тысяч кв. м больше напоминает комплекс отдыха и охватывает 12 зданий, часовню, аптеку, склады, главный корпус с общими зонами и теннисный корт.

Три дома находятся в удовлетворительном состоянии, а остальные восемь нуждаются в реконструкции. В 2021 году объект стоил 1,113 млн евро, но цену снизили. Проект нуждается в дополнительных инвестициях для адаптации под туризм. Определенным вызовом является удаленность от океанических пляжей Атлантики, хотя в 33 км расположены озеро и пляж Прайя-Викела.

Для инвесторов с меньшим бюджетом в этом же регионе предлагают альтернативный объект за 130 тысяч евро, который включает четыре дома, склады, фермерское хозяйство, гараж и подвал.

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