Купили церковь 1872 года и обнаружили скрытую комнату: куда ведут таинственные окна

Пара нашла скрытую комнату в церкви

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Пара из штата Нью-Йорк, которая восстанавливает церковь 1872 года, заинтересовала миллионы пользователей соцсетей необычной находкой. Во время ремонта здания они заметили два внешних окна, которые, похоже, не соответствуют ни одному помещению внутри.

Об этом сообщило издание Newsweek.

31-летняя Лорен Гундерман рассказала, что вместе со своим партнером занимается реставрацией бывшей пресвитерианской церкви 1872 года в городке Уотервилл на севере штата Нью-Йорк. После завершения работ супруги хотят использовать историческое сооружение для проведения свадеб и других праздничных мероприятий.

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Во время ремонта владельцы заметили два внешних окна, которые, казалось, не принадлежали ни одному помещению внутри здания. Это породило предположение о существовании скрытого пространства, поэтому они решили выяснить, что именно расположено за загадочными окнами.

Ход поисков пара регулярно показывает в соцсетях. В частности, в видео, обнародованном 25 мая в Instagram-аккаунте @127eastmain, они исследовали пространство под потолком, где наткнулись на отверстие, закрытое досками. Именно там, по их мнению, мог быть проход в неизвестную комнату.

Когда деревянное перекрытие демонтировали, владельцы осмотрели пространство с помощью телефона. Однако ожидаемого помещения они не обнаружили. По словам Гундерман, вместо этого удалось увидеть лишь дополнительные конструктивные элементы здания.

История быстро привлекла внимание пользователей сети. Видео о поисках загадочной комнаты просмотрели более 4,9 миллиона раз, а количество лайков превысило 137 тысяч. В комментариях люди выдвигали различные версии относительно того, что может скрываться за окнами и для чего когда-то использовалось это пространство.

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Впоследствии среди подписчиков нашлись специалисты, которые хорошо знакомы со строением органов. Они предположили, что загадочные окна могут вести в органную комнату, которую закрыли после обновления и электрификации храма. В то же время Гундерман отметила, что не собирается разбирать конструкцию органа, поэтому окончательно проверить эту версию вряд ли удастся.

Напомним, во дворе частного дома в американском Новом Орлеане нашли римское надгробие возрастом около 2000 лет, которое считалось утраченным после Второй мировой войны.

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