Купить дом в Италии за 1 евро могут даже иностранцы: но есть несколько нюансов

Город Наро. Фото: Rotondo 0/Wikipedia

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Итальянский город Наро на Сицилии присоединился к числу населенных пунктов, где заброшенные дома предлагаются к продаже всего за 1 евро. Однако символическая цена недвижимости — лишь начало расходов для будущего владельца.

Об этом сообщило издание Euronews.

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Средневековый город в провинции Агридженто запустил программу, призванную возродить заброшенные здания, противодействовать сокращению населения и одновременно поддержать местный туризм.

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Инициативу одобрили местные власти Наро. Принять участие в программе могут не только граждане Италии, но и иностранцы, если они выполнят установленные требования по покупке и дальнейшему владению недвижимостью. Подавать заявки предлагается через специальную многоязычную онлайн-платформу Case 1 Euro Naro.

Почему дома стоят всего 1 евро

По символической цене покупателям предлагают не готовое к заселению жилье, а заброшенные объекты, которые необходимо восстанавливать. Как пишет Euronews Travel, при просмотре каталога все представленные там дома были помечены как требующие ремонта. Один из трёхкомнатных домов с видом на историческую часть Наро также требовал дополнительного осмотра.

Поэтому заплатить всего один евро и сразу поселиться на Сицилии не получится. Новый владелец должен будет взять на себя все сопутствующие расходы, в частности нотариальные услуги, регистрационные и кадастровые налоги.

Отдельной и, вероятно, значительно более значительной статьёй расходов станет ремонт самого дома. Покупателю придётся оплатить разработку проекта ремонта и привести недвижимость в соответствие с требованиями безопасности, градостроительными и ландшафтными нормами. Для завершения работ также может быть установлен определенный срок.

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Таким образом, один евро фактически является лишь стартовой ценой покупки недвижимости, тогда как окончательная сумма будет зависеть от состояния конкретного дома и объема необходимой реконструкции.

Чем известен город Наро

Наро расположено во внутренней части Сицилии и известно своим историческим центром, архитектурой в стиле барокко и замком Кьярамонтано. Из города также можно добраться до Агридженто и южного побережья острова.

После оползня 2005 года молодые художники расписали фасады части поврежденных зданий. Так в городе появился музей под открытым небом MAN.

Еще одна местная достопримечательность — Порта д’Оро, или Золотые Ворота, история которых уходит корнями в XIII век. Когда-то они были частью системы из семи ворот, через которые можно было попасть в средневековый город.

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Наро также имеет свои собственные гастрономические традиции. Здесь можно попробовать сицилийскую касату с бисквитом, рикоттой и шоколадной крошкой, миндальную пасту «реале», а также популярные на острове аранчины и каноли.

Напомним, ранее мы сообщали, что пара американских туристов едва не заплатила 250 евро штрафа за обычную утреннюю пробежку в Венеции. Мужчина решил тренироваться без футболки, чем нарушил строгие правила дресс-кода итальянского города.

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