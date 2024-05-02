Купить может любой: в продажу поступил робот-собака с огнеметом и шокировал Сеть (фото, видео)

Его можно приобрести за 9420 долларов США.

Компания Throwflame, производитель огнеметов из штата Огайо, США, недавно представила дистанционно управляемого робота-собаку с функциональным огнеметом, установленным на спине.

Об этом говорится на сайте компании.

Thermonator – это усовершенствованная огнеметная собака, оснащенная огнеметом, который имеет дальность стрельбы 9 метров и может использоваться для различных задач, в частности борьбы с лесными пожарами, выжигания сухостоя, уборки снега и льда, а также создания спецэффектов.

Термонатор / Фото: throwflame.com

Этот противоречивый робот-собака, позиционирующийся как "ваш самый мощный огневой компаньон", имеет Wi-Fi и Bluetooth для дистанционного управления через смартфон, а также датчик для картографирования окружающей среды и избегания помех, лазерный прицел и встроенную камеру для навигации от первого лица.

Его можно приобрести за $9420.

Термонатор / Фото: throwflame.com

В недавнем маркетинговом видео можно увидеть, как Термонатор путешествует по заснеженным и покрытым листьям ландшафтам и испускает пламя, а голос за кадром произносит фразу, которую прославил ядерный физик Роберт Оппенгеймер — "Я стал смертью, разрушителем миров".

Огнеметы не регулируются специальными законами в 48 штатах США. Они не считаются огнестрельным оружием, хотя ответственность за качество продукции и уголовные законы все еще могут применяться к их использованию. В Мэриленде для владения и использования огнеметов требуется лицензия, а в Калифорнии дальность полета огнеметов не может превышать 3 м. Throwflame уже объявила, что будут поставлять огнеметы с меньшими соплами, чтобы соответствовать калифорнийским нормам.

Термонатор / Фото: throwflame.com

Судя по комментариям на YouTube-канале и в социальных сетях, мнения людей по поводу такого робота разделились. Кто-то называет его игрушкой мечты, а кто-то уже предполагает ряд несчастных случаев и проблем.

Напомним, представлен робот, понимающий человеческий язык и умеющий учиться. Его планируют выпустить уже в следующем году.

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