Купленное в супермаркете яйцо продали за более чем 10 000 гривен: в чем его уникальность – фото

Покупатель признался, что его приобретение было импульсивным.

Яйцо, купленное в супермаркете, было пожертвовано британской благотворительной организации и принесло 250 долларов на аукционе благодаря своей необычной особенности – "почти идеальной сферической" форме.

Об этом сообщает UPI.

Первоначально яйцо было найдено среди дюжины яиц, купленных в продуктовом магазине в Эйре, Шотландия, и было приобретено жителем Ламборна, Беркшир, Эдом Паунеллом за 187 долларов через аукционный дом Thomson Roddick Callan.

Паунелл, сказавший, что купил яйцо импульсивно после того, как выпил несколько бокалов, пожертвовал его фонду Iuventas, благотворительной организации, поддерживающей молодежь в Оксфордшире.

Яйцо продали за 250 долларов / Фото: Iuventas Foundation

Благотворительная группа продала яйцо в рамках аукциона по сбору средств на сайте 32auctions.

Представитель фонда Роз Рапп сказала, что аукцион, содержащий торги за десятки других лотов, собрал около $6250 для благотворительной организации.

Напомним, 74-летний продавец банана, который купили за $6,2 млн на аукционе, горько расплакался. Эта информация разбила ему сердце.

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