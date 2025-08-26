Курение оказалось полезным для определенной категории больных людей

Курение / © Pexels

Реклама

Курение влияет на иммунную систему кишечника пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК), изменяя состав микробиоты и метаболические профили. Это объясняет, почему для людей с язвенным колитом (ЯК) курение может быть относительно полезным, а для больных болезнью Крона (БК) — вредным.

Об этом пишет издание Gut.

Исследование японских ученых, опубликованное в журнале Gut в 2025 году, показало, что курение существенно меняет состав микробиоты слизистой оболочки и фекальные метаболиты у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Исследование охватывало пациентов с язвенным колитом и болезнью Крона, а также здоровых добровольцев.

Реклама

Ученые проанализировали микробиоту слюны, фекалий и слизистой оболочки толстой кишки, а также фекальные метаболиты. Для оценки влияния бактерий, ассоциированных с курением, на иммунную систему кишечника и воспалительные процессы исследователи использовали безмикробных мышей и модели язвенного колита и болезни Крона у животных.

Результаты показали, что у пациентов с ЯК, которые курили, в фекалиях повышался уровень короткоцепочечных жирных кислот и ароматических соединений по сравнению с теми, кто бросил курить. Анализ слизистой оболочки показал, что курение способствует увеличению количества бактерий ротовой полости в толстой кишке. В частности, моноколонизация безмикробных мышей Streptococcus mitis, одной из таких бактерий, вызвала повышение количества Т-клеток, продуцирующих интерферон-γ, в толстой кишке. S. mitis уменьшала воспаление в модели ЯК, но ухудшала его в модели БК.

Таким образом, авторы исследования доказали, что курение влияет на иммунную систему кишечника через изменение микробиоты слизистой оболочки. Полученные результаты объясняют, почему для пациентов с ЯК курение может иметь относительно защитный эффект, тогда как для больных БК оно является вредным. Исследование также помогает понять, почему прекращение курения у пациентов с ЯК может привести к обострению заболевания.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли обычные бананы помочь бросить курить. Употребление этих фруктов может помочь вам занять руки и рот и отвлечь от желания закурить. Кроме того, бананы богаты витаминами и минералами, которые могут поддержать ваше общее здоровье.

Реклама

Недавнее исследование ученых подтвердило, что курение детей до 15 лет существенно повышает вероятность развития хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ) во взрослом возрасте.