Курьер получил 40 тысяч долларов чаевых: что он сделал (фото)

В США произошла очередная курьезная история с чаевыми. Так, в прошлом году кафе в Скрантоне подало в суд на клиента из-за бешеных чаевых, а теперь героем новостей стал водитель доставки пиццы из Индианы, США, получивший 40 тысяч долларов. Впрочем, эта история началась не столь позитивно.

Коннор Стефанофф, сотрудник компании Rock Star Pizza, был замечен во время прогулки в опасных условиях в Браунсбурге во время снегопада, сообщает New York Post. Стефанофф сначала ехал на машине, чтобы выполнить заказ, но авария школьного автобуса заблокировала дорогу. Тогда Коннор решил завершить путешествие пешком – в спортивных штанах, свитере, шапке и кроссовках.

Лейтенант полиции Ричард Крейг был на улице, помогая жителям ориентироваться в опасных дорожных условиях, когда заметил Стефаноффа, шедшего по заснеженной улице, и приказал ему сойти с улицы на тротуар. В ответ Коннор поделился, что ему пришлось идти, чтобы доставить пиццу стоимостью 40 долларов.

"Ты получил хорошие чаевые?" – спросил Крейг. "Два доллара", – ответил Стефанофф.

Офицер был ошеломлен. "Два доллара?" – воскликнул Крейг. "Вы издеваетесь надо мной? Холоднокровно! Два доллара. Посмотрите на этого мужчину. Этот человек прошел сквозь ад, чтобы доставить пиццу".

Коннор Стефанофф / Фото: officercraig/TikTok

Крейг был в восторге от рабочей этики и преданности Стефаноффа, но ему было противно, что клиент в богатом районе оставил ему так мало чаевых в таких ужасных условиях.

Крэйг дал Коннору $15, а также создал страницу на GoFundMe с целью собрать $500. По состоянию на 30 января собрано более 39 935 долларов. Сбор еще не закрыт, поэтому вполне вероятно, что курьер получит еще большую сумму.

Напомним, "злодей напрокат" предлагает мужчинам стать героями. Стало известно, сколько он зарабатывает, приставая к чужим женщинам.

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