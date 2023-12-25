Курьер закрутил роман с женой главного гангстера и стал киллером мафии: история Ларри Маццы

Случайная встреча со старшей женщиной поставила молодого курьера из супермаркета из Бруклина на путь одного из самых смертоносных преступников преступного клана Коломбо.

Об этом пишет Daily Star.

В подростковом возрасте Ларри Мацца был усердным студентом из законопослушной семьи. Но потом у него закрутился роман со старшей женщиной, изменившей его жизнь.

В 17 лет Ларри устроился работать разносчиком продуктов в супермаркет недалеко от своего дома в Бруклине, Нью-Йорк. Однажды роковой день его отправили в дом Линды Широ.

"К тому времени ей было около 30, а может, 31", — сказал Ларри подкастеру Джеймсу Инглишу. "Я помню, позже она соврала и сказала мне, что ей 29 лет, а я солгал и сказал, что мне больше 18, потому что я видел, что у нас был роман".

Ларри Мацца / Фото: YouTube

Когда Мацца стал постоянным гостем в доме, Линда предлагала ему напитки и в конце концов приглашала его снова после того, как он заканчивал смену, чтобы провести время за чем-нибудь покрепче. Но чего Ларри не знал, так это того, что Линда была женой босса мафии Грегори, "Мрачного жнеца" Скарпы. Но, удивительно, Скарпа терпимо относился к роману своей жены с ее игрушечным мальчиком-подростком и даже поощрял это. Пресловутый Грегори рассказал Ларри, что Линда не единственная женщина в его жизни.

Ларри вспомнил: "Он признался, что у него есть другие жены. У него была еще одна жена в Нью-Джерси, еще одна в Вегасе и еще одна на Манхэттене, так что у него было несколько семей, и в конце концов он дал добро на продолжение этого романа. Но он сказал мне, что это будет, пока никто, кроме нас троих, не знает. Если кто-то узнает, — сказал он, — нас с тобой убьют".

Грегори Скарпа / Фото: Bettmann Archive

Ларри думает, что Скарпа считал этот роман меньшим из двух бед. "В его жизни были все эти женщины, и он был на 20 лет старше ее... Так что манипулировать всеми этими женщинами должно быть сложно", — объяснил он. "Она была самой молодой. Она была его трофеем, и я думаю, он знал, что, несмотря на то, что он отсутствовал, в ее возрасте она рано или поздно начнет выходить на улицу. Возможно, ему это было бы неловко... Поэтому я облегчил ему жизнь".

Гангстер взял Ларри под свое крыло, предложив ему оплачиваемую работу в одном из своих законных предприятий. "Мы сблизились с одной и той же женщиной", — сказал он.

Мацца, которому на тот момент было 19 лет, потом устроился работать руководителем одной из игровых компаний Скарпы, зарабатывая 1500 долларов в неделю.

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Вскоре он возил своего босса на убийства, и от этого был лишь небольшой шаг к тому, чтобы самому наносить жестокое избиение и даже избиение мафии.

После того, как разразилась жестокая война между бандами, в которой участвовал Скарпа, являвшийся частью преступного клана Коломбо, стал лишь вопросом времени, когда закон догонит Ларри.

После признания в четырех убийствах (и, вероятно, причастности еще как минимум к 25) Ларри заключил соглашение с ФБР в обмен на сокращение его пожизненного заключения до 10 лет за решеткой.

Ларри Мацца / Фото: larrymazzathelife/Instagram

Сейчас он работает личным тренером во Флориде и написал книгу о своей прежней жизни под названием "Жизнь: правдивая история о мальчике из Бруклина, которого совратили в темный мир мафии".

Напомним, женщина горько расплакалась из-за рождественских подарков от жениха и его семьи. Она пожаловалась, что они ей вручили.

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