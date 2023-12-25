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Курьер закрутил роман с женой главного гангстера и стал киллером мафии: история Ларри Маццы

Курьер закрутил роман с женой главного гангстера и стал киллером мафии: история Ларри Маццы

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
647
Время на прочтение
3 мин
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Курьер закрутил роман с женой главного гангстера и стал киллером мафии: история Ларри Маццы

Ларри Мацца / Фото: YouTube

Он отсидел за решеткой.

Случайная встреча со старшей женщиной поставила молодого курьера из супермаркета из Бруклина на путь одного из самых смертоносных преступников преступного клана Коломбо.

Об этом пишет Daily Star.

В подростковом возрасте Ларри Мацца был усердным студентом из законопослушной семьи. Но потом у него закрутился роман со старшей женщиной, изменившей его жизнь.

В 17 лет Ларри устроился работать разносчиком продуктов в супермаркет недалеко от своего дома в Бруклине, Нью-Йорк. Однажды роковой день его отправили в дом Линды Широ.

"К тому времени ей было около 30, а может, 31", — сказал Ларри подкастеру Джеймсу Инглишу. "Я помню, позже она соврала и сказала мне, что ей 29 лет, а я солгал и сказал, что мне больше 18, потому что я видел, что у нас был роман".

Ларри Мацца / Фото: YouTube / ©
Ларри Мацца / Фото: YouTube

Когда Мацца стал постоянным гостем в доме, Линда предлагала ему напитки и в конце концов приглашала его снова после того, как он заканчивал смену, чтобы провести время за чем-нибудь покрепче. Но чего Ларри не знал, так это того, что Линда была женой босса мафии Грегори, "Мрачного жнеца" Скарпы. Но, удивительно, Скарпа терпимо относился к роману своей жены с ее игрушечным мальчиком-подростком и даже поощрял это. Пресловутый Грегори рассказал Ларри, что Линда не единственная женщина в его жизни.

Ларри вспомнил: "Он признался, что у него есть другие жены. У него была еще одна жена в Нью-Джерси, еще одна в Вегасе и еще одна на Манхэттене, так что у него было несколько семей, и в конце концов он дал добро на продолжение этого романа. Но он сказал мне, что это будет, пока никто, кроме нас троих, не знает. Если кто-то узнает, — сказал он, — нас с тобой убьют".

Грегори Скарпа / Фото: Bettmann Archive / ©
Грегори Скарпа / Фото: Bettmann Archive

Ларри думает, что Скарпа считал этот роман меньшим из двух бед. "В его жизни были все эти женщины, и он был на 20 лет старше ее... Так что манипулировать всеми этими женщинами должно быть сложно", — объяснил он. "Она была самой молодой. Она была его трофеем, и я думаю, он знал, что, несмотря на то, что он отсутствовал, в ее возрасте она рано или поздно начнет выходить на улицу. Возможно, ему это было бы неловко... Поэтому я облегчил ему жизнь".

Гангстер взял Ларри под свое крыло, предложив ему оплачиваемую работу в одном из своих законных предприятий. "Мы сблизились с одной и той же женщиной", — сказал он.

Мацца, которому на тот момент было 19 лет, потом устроился работать руководителем одной из игровых компаний Скарпы, зарабатывая 1500 долларов в неделю.

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Вскоре он возил своего босса на убийства, и от этого был лишь небольшой шаг к тому, чтобы самому наносить жестокое избиение и даже избиение мафии.

После того, как разразилась жестокая война между бандами, в которой участвовал Скарпа, являвшийся частью преступного клана Коломбо, стал лишь вопросом времени, когда закон догонит Ларри.

После признания в четырех убийствах (и, вероятно, причастности еще как минимум к 25) Ларри заключил соглашение с ФБР в обмен на сокращение его пожизненного заключения до 10 лет за решеткой.

Ларри Мацца / Фото: larrymazzathelife/Instagram / ©
Ларри Мацца / Фото: larrymazzathelife/Instagram

Сейчас он работает личным тренером во Флориде и написал книгу о своей прежней жизни под названием "Жизнь: правдивая история о мальчике из Бруклина, которого совратили в темный мир мафии".

Напомним, женщина горько расплакалась из-за рождественских подарков от жениха и его семьи. Она пожаловалась, что они ей вручили.

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Дата публикации
Просмотры
647
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