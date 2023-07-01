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Курьера застукали, как он ест пиццу клиента, а затем перекладывает кусочки, заметая следы - видео

Курьера застукали, как он ест пиццу клиента, а затем перекладывает кусочки, заметая следы - видео

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1592
Время на прочтение
2 мин
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Курьера застукали, как он ест пиццу клиента, а затем перекладывает кусочки, заметая следы - видео

Курьер ест пиццу клиента / Фото: скриншот с видео

Он полакомился чужим заказом прямо посреди улицы.

В Сети опубликовали видео мексиканского курьера, который ел пиццу своего клиента.

Он разместился прямо посреди улицы, на скутере с открытой коробкой на коленях.

С куском пиццы в одной руке он маленьким ножом отрезал еще несколько, прежде чем засунуть их в рот. Затем мужчина переставил ломтики, чтобы замести следы своего "преступления", и сделать так, чтобы пицца выглядела целой.

Затем он закрыл коробку и заклеил ее липкой лентой, прежде чем завести скутер и продолжить свой путь.

@susyjimenez0 Porque no habra arribado mi pizza #pizza #incompleta #hambreeee #repartidor ♬ sonido original — Susy Jimenez

Видео было опубликовано Сьюзи Хименес на TikTok, где оно стало вирусным с 6 миллионами просмотров.

В комментариях кое-кто посмеялся, кое-кто пожалел курьера, а кое-кто изрядно разозлился.

  • Я не одобряю это, но я удивлен его техникой
  • Думаю, что кто-то просто потерял работу
  • Я бы крикнула ему, когда он кончил. "Эй, я только что записала тебя на видео"
  • Я бы разозлился, если бы это была моя еда, но я не могу не думать, а что, если у бедняги не было возможности поесть?
  • Поэтому лучше всегда просить не резать пиццу

Напомним, в Греции турист нашел окно в своем гостиничном номере, которое ведет в бар. Для него система АІ работает даже после 23 часов.

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Дата публикации
Просмотры
1592
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