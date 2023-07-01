Курьера застукали, как он ест пиццу клиента, а затем перекладывает кусочки, заметая следы - видео

В Сети опубликовали видео мексиканского курьера, который ел пиццу своего клиента.

Он разместился прямо посреди улицы, на скутере с открытой коробкой на коленях.

С куском пиццы в одной руке он маленьким ножом отрезал еще несколько, прежде чем засунуть их в рот. Затем мужчина переставил ломтики, чтобы замести следы своего "преступления", и сделать так, чтобы пицца выглядела целой.

Затем он закрыл коробку и заклеил ее липкой лентой, прежде чем завести скутер и продолжить свой путь.

Видео было опубликовано Сьюзи Хименес на TikTok, где оно стало вирусным с 6 миллионами просмотров.

В комментариях кое-кто посмеялся, кое-кто пожалел курьера, а кое-кто изрядно разозлился.

Я не одобряю это, но я удивлен его техникой

Думаю, что кто-то просто потерял работу

Я бы крикнула ему, когда он кончил. "Эй, я только что записала тебя на видео"

Я бы разозлился, если бы это была моя еда, но я не могу не думать, а что, если у бедняги не было возможности поесть?

Поэтому лучше всегда просить не резать пиццу

Напомним, в Греции турист нашел окно в своем гостиничном номере, которое ведет в бар. Для него система АІ работает даже после 23 часов.

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