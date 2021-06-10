Курьез в Китае: фотограф добежал до финиша быстрее спортсменов

Видео забега удивило пользователей социальных сетей.
В китайской провинции Шаньси во время чемпионата по легкой атлетике произошел курьезный случай: фотограф и видеооператор, который работал на соревнованиях, продемонстрировал хорошую физическую подготовку, чтобы сделать лучшие кадры.
Видео опубликовало издание TRT World в Twitter.
Накануне стометровки фотограф занял место перед спринтерами, после чего не позволял им приблизиться к себе на дистанции, несмотря на то, что камера, которую он использовал для съемки, весила более 4 килограммов.
Напомним, в столице состоялся "пробег под каштанами". Участие приняли более 10 тысяч человек.