Курьез в Китае: фотограф добежал до финиша быстрее спортсменов

Видео забега удивило пользователей социальных сетей.

В китайской провинции Шаньси во время чемпионата по легкой атлетике произошел курьезный случай: фотограф и видеооператор, который работал на соревнованиях, продемонстрировал хорошую физическую подготовку, чтобы сделать лучшие кадры.

Видео опубликовало издание TRT World в Twitter.

Накануне стометровки фотограф занял место перед спринтерами, после чего не позволял им приблизиться к себе на дистанции, несмотря на то, что камера, которую он использовал для съемки, весила более 4 килограммов.

Напомним, в столице состоялся "пробег под каштанами". Участие приняли более 10 тысяч человек.

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