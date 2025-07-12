Курьезная история в самолете: женщина два часа нервничала из-за соседа сзади, пока не увидела его

Пассажирка ночного авиарейса не подозревала, какой милый пассажир раздражал ее постоянными прикосновениями во время рейса

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Во время ночного перелета из Палм-Бич, штат Флорида, в Нью-Йорк, пользователь Instagram с ником @curly_travel_magic постоянно чувствовала, как пассажир позади нее толкал ее ноги. Она позволяла это дважды, чтобы избежать конфликта, но после третьего раза ее терпение начало иссякать.

Об этом сообщает Newsweek.

Позже женщина призналась журналистам, что «немного разозлилась после третьего прикосновения», но она «никогда не думала толкнуть в ответ», потому что хотела избежать ссоры. Каждый раз, когда ее касались, она удивлялась, как у кого могут быть такие длинные пальцы или ноги. Однако рейс был ночным, а свет выключен, поэтому пассажирка не могла ничего разглядеть.

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В конце концов, любопытство возобладало. За несколько минут до приземления она включила фонарик на телефоне и обнаружила, что ее толкал не человек, а собака. Ошеломленная и откровенно обрадованная, она заснимала своего милого соседа.

Из-под сиденья высунулась голова собаки, которая носом касалась ее пяток. Это наконец-то объяснило влажность, которую она ощущала. Женщина заметила, что собака «была хорошим мальчиком» и молчала на протяжении всего перелета.

Женщина не могла удержаться и нежно погладила собачку по голове. В сообщении в Instagram она написала, что рада, что не вышла из себя, когда сначала думала, что сидящий сзади человек пренебрегает правилами поведения.

Зрители в Instagram сразу же выразили свою зависть, удивляясь, почему им никогда не попадаются такие замечательные попутчики, как эта собака. Этот ролик через несколько дней набрал более полумиллиона просмотров и тысячи лайков.

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Один из пользователей прокомментировал: "Прекрасный маленький парень".

Другой добавил: «Я не собачник, но лучше пусть будет собачка, чем чьи-то ноги».

Третий отметил: «Вы, вероятно, пожалели, что узнали об этом так поздно». Автор сообщения ответила, что больше бы погладила собаку, если бы узнала раньше, кто был ее соседом.

Напомним, в Индии произошла невероятная история спасения , когда собака-герой предупредил людей о приближении бедствия. В селе в Гималаях пес доказал, что четвероногие друзья способны на настоящие подвиги.

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