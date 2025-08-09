Курьезный загар: мужчина стал звездой Сети, когда снял обувь на пляже

Британец стал звездой соцсетей из-за своего смешного загара.

Отдых в британском Ньюквее обернулся для мужчины неожиданной популярностью в сети. Отец семейства снял обувь на пляже , чтобы прогуляться по морю, и этим произвел настоящий фурор: его ослепительно-белые ступни заметно контрастировали с загорелыми ногами.

Об этом пишет Mirror.

Как отмечается, Льюис Блэкберн отдыхал с женой Лизой и детьми. Когда он решил прогуляться по морю, то снял обувь. Именно тогда оказался курьезный «загар-конфуз»: его ноги были уже бронзовыми благодаря тому, что он работает на свежем воздухе в шортах, а постоянно в рабочей обуви стопы были ослепительно-белыми, поскольку с прошлым летом не видели солнца.

"Я работаю на свежем воздухе, поэтому мои ноги, руки, шея и лицо всегда открыты для солнца, но не мои босые ноги, отсюда и их белье", - рассказал Льюис журналистам.

Льюис выложил фото в сеть, написав: «Дети бежали, крича, а пожилых людей, которые не могли бежать или отвлечься, ослепил отблеск».

Он добавил, что сам понял, почему его стопы вызвали такую реакцию только тогда, когда увидел фото.

Сообщение быстро стало вирусным, набрав более 16 тысяч лайков и тысяч комментариев. Один из пользователей с юмором написал: «Возможно, ты сможешь вести сани в этом году». Другой шутник сказал, что это «загар строителя», а еще кто-то спросил, проводил ли мужчина «пляжный день или день отбеливания» (игра слов на английском: beach — пляж, bleach — отбеливатель).

Напомним, лето – пора, когда солнце насыщает наш организм витамином D и придает коже красивый бронзовый оттенок. Хотя мысли о загаре различаются, но невозможно отрицать, что он значительно освежает внешний вид. Оказывается, даже существуют определенные продукты, усиливающие загар на солнце.