Курица Билли Джин, любящая приключения, носит куртку со светоотражающим эффектом – фото

Курица по кличке Билли Джин, живущая в городе Кэм в Глостершире, любит бродить по улицам, и ее нервные хозяева решили, что будет хорошей идеей подарить ей яркий светоотражающий жилет, чтобы обезопасить ее при переходе дорог.

Об этом пишет Daily Star.

Билли Джин живет в отеле Railway Inn, и хозяйка Шаррон Бримбл сказала, что их любимое животное, которое хорошо знают постоянные посетители, начало "бродить немного дальше, чем в саду".

Поэтому они решили приобрести специальный жилет, чтобы водители знали о Билли Джин, когда она уходит в свои приключения.

Курица Билли Джин / Фото: SWNS

Шаррон сказала: "Мы получили несколько комментариев на Facebook, в которых люди выражали беспокойство из-за того, что Билли Джин переходит дорогу. Поэтому мы решили купить ей куртку с высоким защитным эффектом! Она настоящая героиня и любит быть сама по себе. Ей не нравится быть рядом с другими цыплятами. Билли Джин любит, когда ее кормят, особенно творожными крекерами, когда она приходит в паб. Мы надеемся, что это убережет ее!".

Напомним, в Таиланде полиция "арестовала" рыжего кота. Четвероногий украл рыбу, которая висела на руле мопеда в пакете.

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