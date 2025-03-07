Курицам-пенсионеркам придумали работу вместо убоя: чем они полезны

На Кипре курицам-пенсионеркам нашли новое призвание – удобрять оливковые рощи.

Об этом пишет Independent.

Цель пилотного проекта Kot-Kot — повысить урожайность оливок, бороться с болезнями и утилизировать пищевые отходы.

Сотни кур, спасенных от убоя после окончания их яйцекладки, теперь свободно гуляют среди оливковых деревьев в роще Акаки, расположенной в горах Троодос западнее Никосии.

Проект, возглавляемый фермером Еленой Христофорос и инженером-почвоведом Николасом Нетиеном, использует подход "от истоков к основам". Кур кормят пожертвованными пищевыми отходами, которые часто собирают местные школьники. Со своей стороны, куры обеспечивают естественное удобрение для оливковых деревьев, способствуя производству оливкового масла, богатого полифенолами, известные своими противовоспалительными свойствами.

"Мы предоставляем им старый курятник, они приходят сюда и выходят на пенсию", — объясняет Христофорос.

Присутствие кур имеет много преимуществ для оливковой рощи. Выклевывая личинки, они помогают контролировать популяцию оливковой мухи, распространенного вредителя средиземноморских фермеров, выращивающих оливки. Их пищевые повадки также естественным образом уничтожают поверхностные сорняки.

Их помет обогащает почву, а кормление пищевыми отходами уменьшает количество органических веществ, продуцирующих метан, попадающих на свалку.

Курицы могут наслаждаться долгой жизнью среди оливковых деревьев, живя от восьми до 10 лет, несмотря на то, что яйца откладывают только до 2 лет.

"Наша цель – создать биоразнообразную, самодостаточную экосистему, способную выдерживать очень высокие температуры и длительные засухи. Поэтому, когда я вношу животных в систему, которые поедают почвенный покров и опорожняются, это ускоряет цикл", — говорит Нетиен.

Нетиен, которому принадлежит мировой рекорд по производству оливкового масла с высоким содержанием полифенолов, говорит, что с появлением кур рост оливковых деревьев и урожайность значительно улучшились.

Оливковое масло, являющееся ежедневным продуктом средиземноморской кухни и основой многих салатов по всей Европе, за последние несколько лет испытало ошеломляющий рост цен. Это яркий пример того, что цены на продукты питания все еще опережают всеобщую инфляцию в Европейском Союзе.

Опрос в 2024 году показал, что треть итальянцев сократила потребление оливкового масла из-за роста цен.

Тогда, в марте в прошлом году, итальянские производители отрицали это утверждение, заявив, что снимок потребительских настроений не дает полной картины – и что продажи высококачественного итальянского оливкового масла первого холодного отжима действительно растут.

Напомним, представлен первый в мире "смартфон для домашних животных". Презентация прошла на MWC 2025.

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