Курил, обнажил живот и грубил: 6-летняя девочка разочаровалась в Рождестве после встречи с плохим Санта-Клаусом

Курил, обнажил живот и грубил: 6-летняя девочка разочаровалась в Рождестве после встречи с плохим Санта-Клаусом

Волонтеры уже собрали деньги, чтобы помочь девочке встретиться с другим Санта-Клаусом.

В г. Манчестер в Великобритании 26-летнюю Шарли Льюис возмутило поведение аниматора, одетого в костюм Санта-Клауса. Женщина заявила, что мужчина курил и непонятно говорил и грубил, что разочаровало ее 6-летнюю дочь.

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Об этом пишет metro.co.uk.

Женщина рассказала, что она привезла свою дочь в одно из заведений, чтобы показать ей Санта-Клауса. Однако уже на парковке мужчина в костюме Санты приспустил бороду и курил. Когда девочка получила возможность посидеть на коленях у аниматора, то мужчина вел себя грубо и разлегся на диване с обнаженным животом.

После встречи с Сантой 6-летняя девочка заявила матери, что она понимает, что он ненастоящий и это разочаровало ее и женщину.

В то же время организаторы мероприятия заверили, что аниматор очень вежлив и хорошо выполнил свою работу.

Волонтеры уже собрали деньги, чтобы помочь девочке встретиться с другим Санта-Клаусом на местном рождественском рынке. Они считают, что это вернет ребенку веру в сказку и Рождество.

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