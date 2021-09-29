Курят марихуану и занимаются сексом в туалете: кафе в Калифорнии не будет пускать подростков без родителей

Курят марихуану и занимаются сексом в туалете: кафе в Калифорнии не будет пускать подростков без родителей

Несовершеннолетние бросают картофель фри в персонал и друг в друга, курят электронные сигареты в помещении ругаются и тому подобное.

В Калифорнии заведение быстрого питания Red Rooster Burgers & Brew объявило, что не будет обслуживать несовершеннолетних посетителей без присмотра родителей. Причина — "недопустимое поведение" подростков.

В заведении жалуются, что подростки занимаются сексом и курят марихуану в туалете, а также закрываются в уборных по несколько человек одновременно.

Кроме того, несовершеннолетние бросают картофель фри в персонал и друг в друга, курят электронные сигареты в помещении, выскакивают со скейтбордом на стол, кладут ноги на стол, ругаются, размазывают кетчуп и горчицу на стенах, воруют еду и напитки и тому подобное.

"Мы не хотим выгнать молодежь, а стремимся защитить нашу собственность. Некоторые их действия являются противоправными и мы этого не допустим", — отмечают владельцы заведения.

Кроме того, владельцы бургерной рассказали, что компании подростков ночью бродят по улицам и занимаются вандализмом. Недавно они разгромила витрину соседнего кафе. Из-за этого владельцы заведений вынуждены устанавливать камеры видеонаблюдения и нанимать охрану.

Напомним, что подростки в пригороде Одессы арендовали под вечеринку частный дом и устроили в нем погром. Компания громила мебель в арендованном жилье, снимала это на видео и публиковала в соцсети.

Новости Украины: в пригороде Одессы компания подростков учинила погром в арендованном жилье

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