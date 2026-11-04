Квадратные помидоры и арбузы-сердечки: бывший налоговик покоряет TikTok необычным урожаем

Фермер из Тернопольской области стал звездой TikTok

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Обычное сельское хозяйство в Тернопольской области превратилось в настоящий сетевой феномен благодаря фермеру Петру Черноте. Мужчина делится в соцсетях буднями на собственном огороде и показывает, какие необычные овощи ему удается вырастить.

К примеру, арбузы в форме сердца, помидоры в форме кубиков и звездочек. Об этом стало известно с его страницы в TikTok.

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Фермер в Тернопольской области покоряет TikTok: что он выращивает

Настоящий фурор у зрителей делают его эксперименты с геометрией плодов. Аграрий придает овощам и фруктам забавные и нестандартные очертания, а короткие ролики с его участка быстро собирают миллионы просмотров.

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Секрет уникального урожая заключается в использовании специальных пластиковых пресс-форм: во время роста плоды заполняют каркасы и принимают вид сердец, кубов или звездочек.

Таким образом, фермер выращивает помидоры, кабачки, огурцы, баклажаны, яблоки и арбузы. Настоящим рекордом блога стало видео с арбузом в форме сердца, которое собрало более 3,5 миллиона просмотров и почти 200 тысяч лайков.

Идея придавать урожаю фигурный вид появилась уже после того, как Петр начал блогерскую деятельность. Фермер признается, что за этой эстетикой стоит ювелирный и рискованный труд, ведь поведение каждого растения непредсказуемо.

«Каждый плод, каждая ягода имеет свой характер. Идеально подобрать все практически невозможно. Он либо треснет, либо может разломить самую форму», — говорит Петр.

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Свое призвание мужчина нашел не сразу. По специальности Петр — экономист, в прошлом работал в налоговой инспекции и имел собственный бизнес. Перебраться на огород и коренным образом изменить образ жизни его заставило стремление улучшить самочувствие и перейти на экологически чистый рацион.

Сейчас на его грядках растет немалое количество овощей: картофель, кукуруза, сочный перец, томаты, баклажаны, огурцы и бахчевые культуры. Огород полностью удовлетворяет потребности семьи в свежих продуктах.

В США выращивают необычные арбузы

Напомним, в США создали новый сорт арбузов размером с куриное яйцо, адаптированный для выращивания в вертикальных, стеллажных и модульных фермах. Такие миниатюрные плоды планировались как один из ключевых трендов сезона 2026 для супермаркетов, ресторанов и сервисов доставки.

Выращивание в контролируемой среде оптимизирует использование площади, полива и питания, облегчает автоматизацию сбора урожая и существенно снижает риски от вредителей и болезней. Благодаря компактному размеру, эти арбузы удобны для упаковки и реализации в формате ready-to-eat и поштучных потребительских порций, что особенно актуально для городских потребителей.

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