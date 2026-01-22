Реклама

Квартира в Канаде превратилась в настоящий ледяной замок после того, как жилец полностью отключил отопление, пытаясь сэкономить на коммунальных услугах. Из-за сильных морозов водопроводные трубы лопнули, а помещение покрылось толстым слоем льда.

Об этом пишет Noovo Infо.

Инцидент произошел в городе Труа-Ривьер в провинции Квебек. Владелец многоквартирного дома Жак Но в начале месяца открыл дверь одной из своих квартир и был шокирован увиденным. По его словам, жилье напоминало «сказочный ледяной замок»: стены, потолок, мебель и бытовая техника были сплошь покрыты льдом, а на полу образовался примерно 30-сантиметровый слой льда.

Как выяснилось, причиной стала попытка сэкономить на отоплении. Один из жильцов перед отъездом в отпуск полностью выключил обогрев в квартире. В результате длительных минусовых температур трубы замерзли и лопнули, а вода быстро заполнила помещение и замерзла.

Квартира во льду / Фото: Noovo Info

«Все дорого. Стоимость жизни становится все выше и выше», — объяснил Жак Но. «Люди хотят сэкономить деньги. Для них отопление не имеет большого значения. Если они не дома, они говорят себе: «Давайте снизим затраты на электроэнергию». Я не думаю, что это хороший способ сэкономить деньги».

Владелец также подчеркнул, что последствия могут быть еще более серьезными. «Вода просочилась в потолок, стены, повсюду. Появится плесень», – отметил он. "Мы собираемся все снять, высушить и отремонтировать в соответствии с тем, что покрывает страховка".

Квартира во льду / Фото: Noovo Info

Бывшего жителя официально выселили из квартиры 5 января. Пока неизвестно, планирует ли владелец подавать на него в суд, чтобы компенсировать часть расходов на ремонт, которые могут достигать десятков тысяч долларов.

Квартира во льду / Фото: Noovo Info

Эта история стала оговоркой для жителей регионов со суровыми зимами. Специалисты советуют: если нужно сэкономить на отоплении, лучше снизить температуру на термостате, но не выключать его полностью, ведь потенциальный ущерб может значительно превысить любую экономию.

