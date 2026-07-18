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Во время семейного похода на самую высокую вершину Шотландии пятилетний лабрадор внезапно потерял сознание, из-за чего владельцам пришлось вызвать горных спасателей.

Впоследствии ветеринары установили, что собака, вероятно, отравилась каннабисом, который нашла прямо на туристической тропе, пишет CNN.

Инцидент произошел на горе Бен-Невис. Владелица черного лабрадора по кличке Токио – Кристина Блуме – рассказала, что тревожные симптомы появились, когда семья уже почти добралась до вершины.

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«Мы были, наверное, в часе хода от вершины, когда заметили, что Токио очень ослабла в задних лапах», — рассказала Блуме.

Сначала женщина предположила, что любимица могла травмировать спину из-за сложного подъема.

«Сначала я подумала, что это могла быть проблема со спинным столбом или смещение межпозвоночного диска из-за подъема, но потом она начала терять сознание. Я стояла на той горе и думала, что все, я потеряю ее», — сказала она.

Из-за сильного дождя самостоятельно спустить собаку, которая весит около 24 килограммов, семья не смогла. Тогда туристы обратились за помощью к горной спасательной команде Lochaber.

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К счастью, волонтеры как раз находились недалеко от завершения другой спасательной операции, поэтому смогли быстро прибыть на место.

Спасатели положили Токио на специальные носилки и безопасно транспортировали ее вниз с горы.

После эвакуации Кристина Блуме немедленно отвезла собаку в ветеринарную клинику Crown Vets в городе Форт-Уильям, где врачи установили причину резкого ухудшения ее состояния.

«У нее были все симптомы употребления каннабиса, и ей также сделали анализ крови. Но решающим стал тот момент, когда во время измерения температуры она выпустила газ, который пах именно как каннабис. Это было почти так, будто ты стоишь рядом с кем-то, кто курит траву», — рассказала Блуме.

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Несмотря на пережитый стресс, женщина призналась, что один момент все же вызвал у нее улыбку.

"Это не смешно, но было немного забавно", - добавила она.

По мнению ветеринаров, вероятнее всего, Токио случайно съела съедобный продукт с каннабисом, который кто-то оставил на маршруте. Еще одной возможной причиной они назвали человеческие экскременты человека, употреблявшего марихуану.

К счастью, уже на следующий день лабрадора выписали домой.

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По словам владелицы, после лечения Токио очень быстро вернулась в привычное состояние.

«Она очень радостно виляла хвостом и была готова уходить. А на следующий день никто бы и не подумал, что с ней такое произошло», — сказала она.

Напомним, ветеринар назвал пять пород собак с высоким риском перегреться, а также перечислил основные признаки теплового удара.

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