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Лайфхак от эксперта: что нужно делать за час до сна во время сильной жары

Лайфхак от эксперта: что нужно делать за час до сна во время сильной жары

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
2117
Время на прочтение
1 мин
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Лайфхак от эксперта: что нужно делать за час до сна во время сильной жары

Эксперт дала совет по сну в жару

Этот совет поможет охладиться.

Если вы изо всех сил пытаетесь заснуть в жару, эксперт по сну дала совет, как охладиться.

Доктор Хана Патель рекомендует за час до сна положить на кровать бутылку или грелку с холодной водой. Об этом пишет mirror.co.uk.

В то время как некоторые люди пытаются заморозить грелку, чтобы сделать ее как можно более прохладной, она рекомендует вместо этого использовать холодную воду, которая все равно поможет снизить температуру тела.

Хана объяснила: "Вместо того чтобы замораживать грелку, поскольку это может повредить материал, наполните ее очень холодной водой и оставьте на кровати на час перед сном".

Впрочем, прежде чем заснуть, эксперт подчеркнула, что нужно обязательно убрать с кровати емкость с водой, поскольку контакт с кожей может вызвать дискомфорт, а при очень низких температурах возможно повреждение кожи.

Напомним, ранее эксперты по сну составили список из восьми советов и приемов, которые помогут сохранять прохладу и хороший отдых в жару.

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Дата публикации
Просмотры
2117
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