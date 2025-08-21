Лайфхак в аэропорту: туристка перенесла на себе половину чемодана

Самолет / © Associated Press

Туристка на рейсе Wizz Air пронесла половину чемодана на груди, использовав бюстгальтер и рыболовный жилет. Лайфхак сработал, хотя выглядел удивительно.

Об этом пишет Metro.

Девушка стояла перед зеркалом в туалете аэропорта, пытаясь разместить верх от бикини и новый розовый бюстгальтер. Далее добавила спортивный комплект и рыболовный жилет. С каждым предметом ее силуэт становился пышнее, но стратегия сработала.

«Я летела домой из Лиссабона Wizz Air, и они разрешают бесплатно провозить только маленькую ручную кладь. Я осторожно застегнула молнию на куртке и молилась, чтобы никто не заметил, что фактически несу половину чемодана на груди», — рассказала туристка.

Как туристка прятала вещи из багажа / © Metro

Что побуждало к идее

Идея родилась раньше того же утра, когда женщина искала что-нибудь для тестирования в H&M.

«Я надеялась найти тощие с глубокими карманами или узкую сумку, но руки остановились на большом бюстгальтере со скидкой. И тогда пришло в голову: что если бы бюстгальтер стал решением для дополнительного места в багаже?» — объяснила она.

Как туристка готовилась к уловкам

«Авиакомпании проверяют сумку, а не тело. Карманы пальто годами носили излишки вещей, так почему бы не дать груди такую же функцию? В день полета я осторожно прошла через контроль и сразу пошла в туалет, чтобы переодеться», — добавила туристка.

Она аккуратно разместила бикини и спортивный комплект в одну чашку, рыболовный жилет — в другую. С каждым сложением силуэт менялся, и туристка смеялась, вспоминая детские игры с переодеванием.

«Когда я вышла, мой парень Джеймс оглядел меня с головы до ног. Его брови поднимались все выше. Он ничего не сказал, но выражение лица было красноречивым: что ты, ради всего святого, сделала? — вспоминает туристка.

Как выглядела туристка / © Metro

Что было дальше

Посадка прошла гладко и женщина смогла избежать оплаты за дополнительный багаж.

«Сработал ли лайфхак? Да. Но недостатки очевидны: невозможно упаковать многое без вида неестественности, и здесь душно. Сделала бы я это снова? Нет. Есть лучшие способы», — подытожила она.

