Лайфхаки по выживанию, если не работают плита и отопление

Блэкаут

Реклама

Энергосистема Украины снова находится под угрозой из-за российских атак, в ряде регионов уже действуют или могут вводиться графики ограничений электроснабжения.

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности(ЦСК).

Гражданам нужно заранее готовиться к возможным длительным отключениям света.

Реклама

Пищевая безопасность и приготовление пищи

Отсутствие электроэнергии особенно критично для квартир с электроплитами. Эксперты рекомендуют:

Использовать туристические горелки или компактные плитки, обязательно обеспечив вентиляцию.

Иметь несколько термосов для запаса кипятка, чтобы готовить чай, кашу или сублимированную еду без дополнительной электроэнергии.

Сформировать стратегический запас продуктов на 5-7 дней: крупы, консервы, энергетические перекусы (орехи, сухофрукты, батончики).

Водный резерв

ЦСК отмечает, что вода — критически важный ресурс:

Питьевая вода — минимум 3 литра на человека в сутки.

Техническая вода — 10-12 литров в сутки для гигиены и минимальных бытовых нужд.

Хранить воду следует в закрытых емкостях в прохладном месте.

Энергоэффективность и утепление дома

Для сохранения тепла:

Проверить окна и двери на наличие сквозняков, использовать уплотнители, герметики или теплосберегающую пленку на стекло.

Установить теплоотражающие экраны между батареей и стеной.

Убрать мебель и длинные шторы, которые перекрывают тепло.

В многоквартирных домах дополнительно утеплять фасады, проверять состояние окон в подъездах и изоляцию труб в подвалах.

Свет, связь и гаджеты

Чтобы избежать информационного вакуума:

Реклама

Подготовить автономное освещение: фонарики, лампы на аккумуляторах, LED-ленты.

Держать павербанки и зарядные станции заряженными на 100%.

Иметь радио на батарейках для получения новостей без интернета.

Использовать мессенджеры через Bluetooth (Bridgefy, Briar) для связи на короткие расстояния.

Ознакомиться с подпиткой Wi-Fi-роутера от павербанка и настроить национальный роуминг на мобильных телефонах.

Безопасность

ЦСК отмечает риски:

Не использовать газовые плиты для обогрева помещений.

Генераторы ставить исключительно на открытом воздухе, не ближе 6 метров к окнам и дверям.

Иметь огнетушитель и датчик угарного газа.

Реклама

Для локального обогрева использовать водяные, химические или электрические грелки.

Аптечка, документы и наличные

Рекомендованный «тревожный набор»:

Медикаменты для постоянного приема и базовый набор от простуды и боли.

Бумажные копии паспорта, ИНН, медицинских справок в герметичном пакете.

Реклама

Запас наличности мелкими купюрами на 1-2 недели.

Записанные на бумаге важные контакты.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты объяснили, как выжить в условиях, когда нет отопления и электричества.