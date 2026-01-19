- Дата публикации
Лайфхаки по выживанию, если не работают плита и отопление
Центр стратегических коммуникаций подготовил полное пособие для украинцев, как пережить блэкауты этой зимой.
Энергосистема Украины снова находится под угрозой из-за российских атак, в ряде регионов уже действуют или могут вводиться графики ограничений электроснабжения.
Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности(ЦСК).
Гражданам нужно заранее готовиться к возможным длительным отключениям света.
Пищевая безопасность и приготовление пищи
Отсутствие электроэнергии особенно критично для квартир с электроплитами. Эксперты рекомендуют:
Использовать туристические горелки или компактные плитки, обязательно обеспечив вентиляцию.
Иметь несколько термосов для запаса кипятка, чтобы готовить чай, кашу или сублимированную еду без дополнительной электроэнергии.
Сформировать стратегический запас продуктов на 5-7 дней: крупы, консервы, энергетические перекусы (орехи, сухофрукты, батончики).
Водный резерв
ЦСК отмечает, что вода — критически важный ресурс:
Питьевая вода — минимум 3 литра на человека в сутки.
Техническая вода — 10-12 литров в сутки для гигиены и минимальных бытовых нужд.
Хранить воду следует в закрытых емкостях в прохладном месте.
Энергоэффективность и утепление дома
Для сохранения тепла:
Проверить окна и двери на наличие сквозняков, использовать уплотнители, герметики или теплосберегающую пленку на стекло.
Установить теплоотражающие экраны между батареей и стеной.
Убрать мебель и длинные шторы, которые перекрывают тепло.
В многоквартирных домах дополнительно утеплять фасады, проверять состояние окон в подъездах и изоляцию труб в подвалах.
Свет, связь и гаджеты
Чтобы избежать информационного вакуума:
Подготовить автономное освещение: фонарики, лампы на аккумуляторах, LED-ленты.
Держать павербанки и зарядные станции заряженными на 100%.
Иметь радио на батарейках для получения новостей без интернета.
Использовать мессенджеры через Bluetooth (Bridgefy, Briar) для связи на короткие расстояния.
Ознакомиться с подпиткой Wi-Fi-роутера от павербанка и настроить национальный роуминг на мобильных телефонах.
Безопасность
ЦСК отмечает риски:
Не использовать газовые плиты для обогрева помещений.
Генераторы ставить исключительно на открытом воздухе, не ближе 6 метров к окнам и дверям.
Иметь огнетушитель и датчик угарного газа.
Для локального обогрева использовать водяные, химические или электрические грелки.
Аптечка, документы и наличные
Рекомендованный «тревожный набор»:
Медикаменты для постоянного приема и базовый набор от простуды и боли.
Бумажные копии паспорта, ИНН, медицинских справок в герметичном пакете.
Запас наличности мелкими купюрами на 1-2 недели.
Записанные на бумаге важные контакты.
