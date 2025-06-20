Лечение облысения: испанские исследователи добились сенсационных результатов

Облысение / © ТСН.ua

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Испанские ученые из клинической больницы Сан-Карлос в Мадриде разработали новый препарат для лечения андрогенетической алопеции — наиболее распространенной формы выпадения волос.

Об этом пишет New York Post.

По оценкам, в США около 80 миллионов человек страдают этим заболеванием: 50 миллионов мужчин и 30 миллионов женщин. У мужчин алопеция проявляется как залысины, у женщин — в виде истончения волос по линии пробора.

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Новый метод, опубликованный в журнале Stem Cell Research and Therapy, основан на комбинации стволовых клеток, полученных из жировой ткани и энергетической молекулы АТФ.

В экспериментах на мышах препарат показал впечатляющие результаты: у всех самцов волосы отросли снова, у половины — полностью, у остальных — интенсивно. У самок мышей 90% имели интенсивное или полное восстановление волос.

Глава отделения дерматологии больницы Сан-Карлос Эдуардо Лопес Бран пояснил, что уникальная комбинация стволовых клеток и АТФ стимулирует регенерацию волосяных фолликулов, способствуя активному росту волос. Он подчеркнул, что предстоят еще клинические испытания на людях, но полученные данные открывают новые перспективы в борьбе с алопецией.

Несмотря на популярность пересадки волос, она часто требует нескольких процедур и рисков.

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Эксперты предостерегают от бесконтрольных операций, особенно в странах, где эта услуга популярна из-за доступности, в частности Турции и США.

Кроме того, существует постфинастеридный синдром (ПФС) — тяжелый побочный эффект после прекращения приема препарата финастерида, о котором открыто говорят некоторые пациенты.

Новый метод испанских исследователей может стать значительным прорывом в дерматологии, открывая путь к более безопасному и эффективному лечению выпадения волос.

Напомним, международная команда исследователей, возглавляемая учеными из Стэнфордского университета, установила, что старение человеческого организма не равномерный процесс.

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По данным, собранным в ходе масштабного молекулярного анализа, существуют два возрастных периода, когда тело претерпевает особо стремительные изменения — в среднем возрасте 44 и 60 лет.