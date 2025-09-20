Лечение зубов в Турции обернулось для британки ежедневными страданиями

Лечение зубов в Турции превратило жизнь британки в ежедневные мучения / © BBC

Британка Линн Абеянс после стоматологической процедуры в Турции уже полтора года живет с постоянной болью и не может нормально дышать носом.

Об этом сообщило издание BBC.

В апреле 2024 года она отправилась в Анталию, чтобы установить четыре имплантата. В Британии такая операция обошлась бы примерно в 50 тысяч фунтов, тогда как в Турции стоила всего 3 тысячи. Хирург предупредил, что нужны будут сложные дополнительные вмешательства: синус-лифтинг, костная пластика, удаление виниров и установка имплантов.

Несмотря на местную анестезию, Линн чувствовала боль во время манипуляций. По ее словам, при костной пластике она слышала удары молотка, а синус-лифтинг вызвал ощущение, будто все лицо поднимают вверх. Женщине установили временные импланты. После операции женщина несколько дней не могла ни есть, ни спать.

Вернувшись в Британию, она столкнулась с новыми проблемами: носовое дыхание было затруднено, антибиотики от синусита не действовали. В государственных медучреждениях ей отказали в лечении, отметив, что пациентов предупреждали о рисках поездок за границу. Частный стоматолог на рентгеновском снимке обнаружил, что импланты прошли сквозь носовую перегородку.

Линн сняли временные зубы и установили протезы, но инфекцию побороть не удалось. В конце концов она обратилась в частную больницу Princess Royal в Телфорде, где медики заявили, что удалить импланты невозможно из-за серьезного заражения тканей.

«Импланты держат мое лицо, но все заражено», — говорит женщина.

Линн уже более полутора лет живет с постоянными инфекциями, ежедневно принимает лекарства и ищет хирурга, который сможет помочь. Сейчас женщина уже потратила 2 000 фунтов на частные процедуры в Британии, чтобы облегчить свое состояние.

Национальная служба здравоохранения Британии призывает пациентов внимательно проверять клиники за рубежом, консультироваться со своими стоматологами и взвешивать все риски.

В прошлом месяце правительство Британии совместно с TikTok-блогерами также запустило информационную кампанию об опасностях косметических процедур за пределами страны.

Напомним, жительница Шотландии 52-летняя Мойра Девлин мечтала о совершенной улыбке, но стоматологическая процедура превратила ее жизнь в сплошное испытание. После неудачной имплантации зубов за 24 тыс. фунтов женщина столкнулась с болью и изменениями во внешности.