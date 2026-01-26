Леденцы, по которым сходили с ума в 1980-х: зачем "барбариски" скупали мешками и использовали совсем не конфеты

Леденцы "барбариски": история и причина популярности / © ТСН

Сегодня это уже давно не просто карамелька. Это коллективное воспоминание, часть городского мифа и маленький, но узнаваемый гастрономический символ целой эпохи.

Откуда взялось название

Название леденцов напрямую связано с барбарисом — ягодой с отчетливой, почти резкой кислинкой. Когда-то ее даже называли «северным лимоном» из-за высокой концентрации витамина С. Именно контраст между природной кислотой и сладкой карамелью и сформировал тот вкус, который узнается с первой секунды без подсказок и этикеток.

Как все началось

История «барбарисок» тянется еще с начала XIX века. 1826 кондитер Сергей Ленов открыл небольшую мастерскую, где вручную готовил карамель, добавляя натуральные соки и растительные экстракты. Тогда эти конфеты были скорее удивительным для ценителей, чем товаром массового спроса.

Настоящий прорыв произошел значительно позже — в 1939 году, когда рецепт «Барбариса» официально стандартизировали для промышленного производства. С этого момента формула практически не изменялась: трансформировались только фантики и дизайн, но не суть.

Барбарис — гораздо больше, чем ингредиент

Ягоды барбариса использовали еще в ассирийские времена как лечебное средство. В разные периоды им приписывали способность очищать кровь, снижать уровень сахара и поддерживать работу сердца. Растение содержит берберин — природный антиоксидант, который и сегодня остается объектом научных исследований.

Впрочем, у барбариса была темная сторона репутации. В Европе его массово уничтожали вблизи сельскохозяйственных угодий, считая источником заболеваний зерновых культур.

Неожиданная роль в 1980-х

В 1980-х «барбариски» внезапно превратились в дефицит. И причина была совсем не в любви к сладкому. Во время антиалкогольной кампании сахар практически исчез из магазинов, и сообразительные граждане нашли альтернативу — леденцы растворяли и использовали для приготовления домашней браги. В это время спрос на карамель вырос в разы.

Зачем их давали в самолетах

Кислый леденец на борту — не случайность. Он стимулирует слюноотделение, помогает бороться с тошнотой, облегчает перепады давления и уменьшает заложенность в ушах при взлете и посадке. Именно поэтому «барбариски» часто становились небольшим, но полезным бонусом для пассажиров.

Что внутри сегодня

Современные «барбариски» имеют простой и понятный состав: сахар, патока, пищевые кислоты и ароматизаторы. Характерный красный цвет обычно обеспечивают натуральные красители — антоцианы, полученные из фруктов и ягод. Всё остальное легко проверить, просто заглянув на упаковку.