"Ледник Судного дня" теряет последний барьер: что угрожает океанам и почему это важно

Ледник Судного дня / © NASA

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Ледник Туэйтса в Антарктиде, который часто называют "Ледником Судного дня", может вскоре потерять один из главных природных барьеров, сдерживающий его движение в океан.

Об этом сообщает издание Earth.com.

Речь идет о восточном шельфовом леднике Туэйтса — плавучей ледяной массе, которая работает как естественный «тормоз» и замедляет сползание льда в море. По словам морского геофизика Британской антарктической службы Роберта Лартера, этот шельф может начать рушиться уже в 2026 году.

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"Последний участок шельфового ледника перед ледником вот-вот распадется. Мы точно не знаем, как именно это произойдет, но он точно исчезнет", - заявил Лартер.

Ледник Туэйтса является самым большим в Западной Антарктиде. По размерам он примерно равен американскому штату Флорида, его ширина составляет около 120 км, а толщина в отдельных местах превышает 2000 метров.

Полное разрушение ледника может поднять уровень Мирового океана примерно на 65 см. Это не произойдет через несколько лет – процесс может длиться столетиями. Однако потеря шельфа будет означать, что один из главных сдерживающих ледник факторов исчезнет.

Спутниковые снимки показывают, что шельфовый ледник трескается в местах, где он закреплен. По словам Лартера, движение на западной части шельфа за последние восемь месяцев примерно удвоилось.

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В настоящее время этот шельф частично удерживается подводным хребтом на дне океана. Именно он помогает замедлять движение льда к морю. Когда этот барьер исчезнет, ледник Туэйтса может начать двигаться быстрее.

Причиной ускоренного таяния ученые называют теплую соленую океанскую воду, поднимающуюся из глубин и подтачивающую ледник снизу — в самом слабом месте, где лед контактирует с основанием.

По словам Лартера, проблема не только в том, что океан становится теплее. Изменения циркуляции воды и направления западных ветров вокруг Антарктиды способствуют тому, что теплая глубинная вода попадает туда, куда раньше не доходила.

Ученые отмечают: ледник Туэйтса не рухнет полностью уже в следующем году. Но разрушение восточного шельфа может стать важным шагом к долгосрочной дестабилизации всего ледника.

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Если за Туэйтсом начнет рушиться значительная часть Западно-Антарктического ледникового щита, уровень моря может возрасти уже на несколько метров. Именно поэтому этот ледник считается одним из ключевых климатических рисков для будущего.

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