Легендарный Octoauto: автомобиль с 8 колесами (фото)

Reeves Overland Octoauto стал одним из самых необычных разработок в истории автомобилестроения – восьмиколесным автомобилем, созданным для повышения комфорта во время поездок.

В начале ХХ века дороги были гораздо хуже, чем сегодня, а подвеска автомобилей оставляла желать лучшего. Именно поэтому инженеры искали нестандартные решения, чтобы сделать движение более плавным. Одним из таких решений и стал «Октоавто».

Автомобиль разработал американский изобретатель Милтон Ривз в 1911 году. Его идея заключалась в том, чтобы улучшить комфорт и снизить износ шин благодаря более равномерному распределению веса.

Вдохновением для конструкции стали железнодорожные вагоны: если поезда используют несколько тележек для плавности движения, почему бы не применить подобный принцип в автомобиле. Так появилась четырехосная конструкция с восемью колесами.

У "Октоавто" две передние оси были управляемыми, как и самая дальняя задняя, тогда как привод передавался только на одну из задних осей. Такая схема, по замыслу Ривза, должна была снизить удары от неровностей дороги и сделать езду максимально мягкой.

В рекламе модель даже называли "автомобилем с самой плавной ездой в мире". Широкой публике ее представили во время первой гонки Индианаполис 500 в 1922 году, где она вызвала большой интерес.

Впрочем, несмотря на ажиотаж, коммерческий успех автомобиль не получил. Его цена составляла около 3200 долларов – это было сопоставимо с четырьмя Ford Model T или двумя Cadillac Model 30. К тому же сложная многоосная конструкция усложняла управление.

Позже Ривз попытался адаптировать идею, создав шестиколесную версию Sextoauto, однако и она не стала популярной. В результате покупатели выбирали более простые и более дешевые автомобили.

Сегодня Octoauto остался в истории как один из самых смелых и удивительных экспериментов по развитию автомобильной индустрии.

