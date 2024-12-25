Легендарный пролив Дрейка: страхи, реалии и секреты путешествия в Антарктиду

Пересечь его можно только через 48 часов, и для многих это опасное путешествие является своеобразным вызовом. Многие стремятся похвастаться, что пережили "тряску Дрейка".

Пролив Дрейка, расположенный между Южной Америкой и Антарктидой, давно считается одним из самых опасных мест для мореходства. Писатель Альфред Лансинг, описывая экспедицию Эрнеста Шеклтона, назвал его "страшнейшей частью океана на Земле". Современные моряки и путешественники подтверждают это утверждение.

Об этом пишет CNN.

Пугающий и завораживающий пролив.

Сегодня пролив Дрейка стал серьезным испытанием для тех, кто следует в Антарктиду. Пересечь его можно только через 48 часов, и для многих это опасное путешествие является своеобразным вызовом. Многие стремятся похвастаться, что пережили "тряску Дрейка".

Пролив Дрейка на карте. / Фото: wikipedia.org

"Это единственное место в мире, где ветры могут беспрепятственно двигаться по планете, не встречая суши, которая обычно смягчает штормы", — объясняет океанограф Александр Брирли из Британской антарктической службы. Ветры, дующие с запада на восток, особенно сильны на широтах от 40 до 60 градусов, известных как "ревущие сороковые", "бешеные пятидесятые" и "вопиющие шестидесятые".

Отсутствие суши на широте пролива Дрейка позволяет ветрам наращивать мощность и вызывать опасные штормы. Волны здесь до 15 метров высотой, а их средняя высота — около 7 метров, что в два раза больше, чем в Атлантическом океане.

Жуткая история пролив

До открытия Панамского канала в 1914 году пролив Дрейка был единственным маршрутом для судов, следовавших из Европы на западное побережье Америки. Им приходилось обходить мыс Горн, что делало путешествие через пролив опасным и изнурительным.

"Навигация через Дрейк требует не только внимательности, но и определенной доли страха. Это место не прощает ошибок", – рассказывает капитан Станислас Деворсин, руководитель полярного судна Le Commandant Charcot круизной компании Ponant. По его словам, погода в этом регионе настолько непредсказуема, что капитаны вынуждены проверять прогноз до шести раз в день и постоянно корректировать маршрут.

Современные вызовы

Даже с современными технологиями, такими как спутниковая связь и система отслеживания погоды, пересечение протока Дрейка остается вызовом. "Мы всегда остаемся на связи, независимо от погодных условий", — отмечает Деворсин.

Однако для океанографов это место является уникальным объектом исследования. Мощные течения и волны, поднимающие холодную воду из глубин океана, делают пролив дрейка естественной лабораторией.

Пролив Дрейка – это сочетание красоты и опасности, где природа демонстрирует свою силу, а люди проверяют свою выдержку.

Хотя не все готовы к экстремальным ощущениям, переправа через пролив Дрейка остается важной темой для обсуждения при планировании путешествия. Эдвина Лонсдейл, руководитель Mundy Adventures, туристического агентства, специализирующегося на приключениях, отмечает, что даже опытные путешественники должны осознавать сложность такого путешествия.

"Мы всегда обсуждаем это с клиентами, чтобы они понимали, что именно покупают. Поездка в Антарктиду – это дорогое удовольствие, и люди не всегда понимают, с чем им придется столкнуться", – объясняет Лонсдейл.

Она добавляет: "Если бы вы летели на Луну, вы бы ожидали определенного дискомфорта, но считали бы, что оно того стоит. То же самое и здесь: вы должны думать, что это необходимый путь, чтобы попасть из одного мира в другой".