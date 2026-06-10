«Лекарство от боли» и ловушка стресса: нарколог раскрыл 4 признака того, что вы стали алкоголиком

Врач назвал 4 неочевидных признака того, что вы попали в «алкогольную зону опасности» / © Unsplash

Реклама

Граница между «просто отдыхаю с бокалом» и начальной стадией алкогольной зависимости очень тонкая. Часто люди даже не отдают себе отчет, что бытовое употребление алкоголя переросло в опасную привычку. Врач назвал четыре критических признака, которые сигнализируют: человек находится в «зоне риска».

Об этом сообщает популярное издание LADBible.

Люди, страдающие алкоголизмом, определили признаки, на которые следует обратить внимание, когда вы стали настоящим алкоголиком.

Реклама

Доктор Ниал Кэмпбелл из британской клиники лечения зависимостей The Priory определил четыре тревожных признака, свидетельствующих о том, что привычка людей к употреблению алкоголя изменилась.

Врач предупредил, что все больше людей после пандемии коронавируса (а в Украине еще и после начала полномасштабного вторжения — Ред.) работают из дома и пьют в течение дня, что является проблемой, поскольку пить алкоголь без других людей — рискованное дело.

Он сказал, что есть много вопросов, но есть четыре основных сфер, на которые люди могут обратить внимание.

Привычное употребление алкоголя

Врач сказал, что алкоголизм не ограничивается только людьми, которые связывают его употребление с травмой, он также может развиться из-за того, что алкоголь становится слишком регулярной частью распорядка дня.

Реклама

«Это может стать привычкой. Вы произведете привычку пить одинаково каждый день: бокал вина во время приготовления ужина, допивание бутылки перед едой, бокал перед сном. Это может быстро нарастать», — предупредил он.

Он упомянул о лечении пациента, часто пившего между 10:00 и 15:00, и сказал, что такой распорядок дня усугубил ситуацию.

Алкоголь — это эмоциональная палочка

По словам врача, из-за стрессовой жизни многие люди время от времени тянутся к бутылке, чтобы немного расслабиться. Только, как отметил доктор Кэмпбелл, алкоголь не поможет вам пережить трудные времена, поэтому на самом деле не поможет со стрессом.

Консультант и психотерапевт Эндрю Гарви сказал, что он спрашивал людей, которые обращались к нему: «Когда вы начали употреблять алкоголь, а не наслаждаться им?»

Реклама

Он сказал, что алкоголь используется как «лекарство от боли многих людей», но он лишь на время их приглушает и ничего не решает.

Больше свободного времени

Еще одно, что заметил консультант, это рост уровня алкоголизма среди людей после достижения пенсионного возраста.

Если у вас сейчас такой период в жизни, когда у вас появляется больше свободного времени, и вы заполняете его выпивкой, это еще один возможный упреждающий знак того, что вы находитесь в зоне алкогольной опасности.

Заполнение свободных минут выпивкой рисковало установить привычку к употреблению алкоголя, которая могла привести к алкоголизму.

Реклама

Ежедневное употребление алкоголя даже не обязательно должно быть частью этого, существовало заблуждение, что это обязательный фактор, но люди, которые не пили каждый день, а потом выходили на улицу и выпивали, все равно имели проблему.

Поиск ситуаций, когда приемлемо пить

Есть много возможностей выпить чрезмерно, где это не считается странным.

Мы уже упоминали о выходах в свет и злоупотреблении алкоголем, но четвертая вещь, на которую стоит обратить внимание, — это поиск мер, где можно выпить много, и никто не будет ожидать меньше.

Вы можете пойти в эти места и просто не пить, но соблазн существует, как и готовая отговорка, что вы многое выпили, потому что были в месте, где выглядели бы некстати.

Реклама

Ранее мы писали, что купить алкоголь в интернете станет сложнее, потому что возраст будут проверять с помощью «Дії».

Новости партнеров