Леопард Пан Баобао больше не на диете, Фото: citybucitybucity

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Любимец интернета леопард Пан Баобао из китайского зоопарка оказался «старым» для похудения. Диету откормленного леопарда отменили после того, как из-за лишнего веса у него «растянулись пятна».

Об этом сообщает The Sun.

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Диету леопарда Пан Баобао отменили: он оказался слишком толстым

В зоопарке Паньчжихуа на юго-западе Китая 19-летнему пухлому леопарду, который стал интернет-сенсацией из-за своего большого живота и «растянутых» пятен, официально разрешили больше не сидеть на диете.

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Несмотря на то, что хищник выглядит довольно упитанным, специалисты пришли к выводу, что животное уже слишком пожилое, чтобы заставлять его сбрасывать вес.

Популярность пришла к Пан Баобао еще в марте 2024 года — тогда гости зоопарка начали активно делиться в соцсетях видео с нетипично толстым леопардом. Впрочем, такая слава не слишком порадовала смотрителей, так что на фоне повышенного внимания прессы они посадили хищника на жесткую программу для похудения.

Хотя впоследствии леопарду удалось избавиться от немалого количества лишних килограммов, посетившие его в последнее время люди с удивлением заметили, что знаменитые округлые формы якобы вернулись. После этого администрация зоопарка окончательно отказалась от идеи дальнейшего похудения, объяснив это почтенным 19-летним возрастом подопечного.

«Дело не в том, что мы не контролируем его рацион, просто он стареет и ему не стоит худеть. Животные действительно похожи на людей. С возрастом их кожа теряет упругость и провисает. На этом этапе самое главное — поддерживать его физическое состояние и заботиться о здоровье. Они должны не просто есть достаточно, но и получать полноценное и сбалансированное питание», — говорит смотритель Чжан Сунвэнь.

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На сегодня суточное меню хищника состоит из 500 граммов говядины, а также курятины. И хотя посетители обсуждают визуально увеличившуюся талию леопарда, работники убеждают, что на самом деле его вес почти не изменился.

Подтвердил удовлетворительное состояние животного и недавний визит ветеринара, который признал хищника здоровым.

«Пока его вес остается стабильным, а сам он в хорошем настроении — это для него самое лучшее состояние», — добавил Чжан.

Чтобы леопард больше двигался, ему принесли большой мяч для развлечений и всячески побуждают активнее двигаться по территории вольера.

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Популярность в интернете Пан Баобао привлекла к зверинцу путешественников из разных уголков Китая, поэтому он стал изюминкой зоопарка. В апреле прошлого года местное управление туризма даже присвоило хищнику звание почетного директора по туризму.

Животные: последние новости

Напомним, украинские полярники возле станции «Академик Вернадский» в одной из бухт острова Галиндез сняли тюленя, который качался на спине в снегу, будто делал «снежного ангела».

Как пояснил биолог 31-й экспедиции Кирилл Сулима, таким привычным для вида способом животные чешутся. После этого тюлень пополз отдыхать к родственникам на льдине.

В Национальном антарктическом научном центре напомнили, что жизнь этих тюленей неразрывно связана с антарктическим льдом и плавучими льдинами, где они отдыхают, рожают и вскармливают детенышей и путешествуют поодиночке или большими группами.

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