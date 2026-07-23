Леопард вбежал в магазин и набросился на кассира: жуткое нападение зафиксировали камеры

Леопард

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Леопард, который забрел из леса в город в индийском штате Раджастан, ворвался в магазин и напал на сотрудника. Схватку мужчины с диким животным зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщило издание Mirror.

Инцидент произошел в прошлый понедельник в городе Тодарайсинг. По предварительным данным, взрослый самец леопарда возрастом около четырех-пяти лет оставил лесной массив и оказался в населенном пункте. Прежде чем забежать в магазин алкогольных напитков, хищник бродил по улицам города и напал на нескольких человек.

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На записи с камер видеонаблюдения слышны крики сотрудников магазина. Через мгновение леопард вбегает внутрь, набрасывается на 25-летнего Санджая Гурджара и сбивает его с ног. Мужчина пытался отбиться от животного, несколько секунд боролся с ним, после чего смог вырваться и убежать, перепрыгнув через стол.

После этого хищник остался в помещении. На видео видно, как он хаотично перемещается по магазину и сбрасывает с полок бутылки, пока на место происшествия не прибывают правоохранители. Впоследствии сотрудники магазина опустили ролеты, фактически заблокировав леопарда внутри помещения.

Как сообщается, первой жертвой дикого животного стал лесной волонтер Ракеш Мали. После сообщения местных жителей о леопарде, прятавшемся в кустах, мужчина отправился осмотреть территорию. В этот момент хищник напал на него, нанеся травму ноги.

Впоследствии леопард напал на 40-летнего Фатеха Лала Коли, который находился возле магазина. Третьей жертвой стал сотрудник Санджай Гурджар, получивший травмы носа, плеча и рук во время нападения внутри помещения.

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После инцидента Ракешу Мали оказали первую помощь на месте, а двух сотрудников магазина доставили в медицинский центр. В целом, по данным местных властей, леопард ранил троих человек.

Операция по отлову хищника длилась почти пять часов. В конце концов специалисты усыпили животное и вывезли его за пределы города.

В настоящее время власти выясняют, как леопард оказался в городской местности. При этом отмечается, что леса вокруг Тодарайсинга являются естественной средой обитания большой популяции этих хищников.

Леопарды обычно избегают встреч с людьми, однако могут вести себя агрессивно, если чувствуют угрозу или оказываются в ловушке. Взрослые самцы этого вида весят до 90 килограммов, способны разгоняться до 58 км/ч, прыгать примерно на три метра в высоту и почти на шесть метров вперед.

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