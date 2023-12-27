Лесбиянки одновременно забеременели от донора спермы и обменялись эмбрионами: подробности, фото

В новаторском случае, первом в своем роде, известном в Великобритании, женщины обменялись эмбрионами – оба оплодотворенными одним и тем же донором спермы – во время ЭКО.

Об этом пишет Daily Mail.

Теперь 38-летняя Эмили, креативная продюсерша, на Новый год родит сына, являющегося биологическим сыном Керри. Со своей стороны, 35-летняя Керри, работающая учительницей в школе, в феврале родит мальчика, выращенного из яйцеклетки Эмили.

Это означает, что обе женщины одновременно беременны и будут воспитывать двух сыновей – причем один мальчик несет ДНК одной матери после рождения от другой, и наоборот.

"Мы хотели создать семью, в которой мы обе испытывали бы глубокую физическую и эмоциональную связь с детьми друг друга", — говорит Эмили. "В гетеросексуальной паре оба родителя принимают участие в создании своего ребенка. Мы не можем это сделать. Но мы можем быть равными матерями обоих сыновей. У них будет один и тот же отец, и мы будем их матерями по-разному, но все равно глубоко и любяще".

Эмили и Керри / Фото: dailymail.co.uk

"Мы понимаем, что даже несколько лет назад такой вариант взаимного ЭКО не был бы возможен. Гораздо труднее было быть родителями-лесбиянками. Это много говорит о том, насколько далеко все развилось: не только мы можем это сделать, но и то, что так много людей из сообщества ЛГБТК+ теперь следят за нашим прогрессом и тоже думают о том, чтобы это сделать. Мы не чувствуем себя первооткрывателями, но я надеюсь, что в каком-то смысле мы ими являемся, и однажды вскоре это будет считаться нормальным", - поделилась Кэрри.

Частная процедура обошлась женщинам примерно в 25 000 фунтов стерлингов, в частности покупка спермы у анонимного донора – американца голландского и немецкого происхождения. Поскольку он сделал пожертвование в британской клинике, по законам Великобритании мальчики будут иметь право узнать его личность, когда им исполнится 18 лет, что Эмили и Керри приветствуют.

"Интерес относительно того, откуда ты родом, нормально и естественно, мальчики должны иметь абсолютное право знать, кто их отец и какой он", — говорит Керри. "Я не думаю, что им есть что терять, но, узнав о второй половине себя, они могут получить все".

Эмили и Керри / Фото: dailymail.co.uk

Эмили добавила: "Мы планируем быть открытыми и честными с нашими детьми с самого начала. Посмотрим правде в глаза: как только они поймут, что у них две матери, они сразу поймут, что в этом кто-то замешан".

Ни Эмили, ни Кэрри никогда не боролись со своей сексуальной ориентацией. Эмили знала, что она лесбиянка, когда была подростком, и призналась родителям, когда ей было 16. Керри училась в университете, чтобы получить педагогическое образование, когда поняла, что она лесбиянка, и призналась своей семье, которая также ее поддержала.

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Они познакомились в январе в 2017 году на Tinder. Эмили 10 лет работала в Новой Зеландии, а Кэрри была там в гостях. Хотя они находились в одной стране, они были очень далеко друг от друга, чтобы встретиться лично, но начали ухаживания на расстоянии, которые длились четыре месяца, прежде чем они наконец встретились. На первой встрече Эмили стояла на одном колене с конфетой в форме кольца, а Керри сжимала бутылку шампанского.

С тех пор они вместе. Пара много путешествовала по Юго-Восточной Азии и Новой Зеландии, прежде чем год назад поселиться в Госпорте, Англия. Теперь их необычная общая беременность положила начало истории любви, которая создавалась шесть лет.

Эмили и Керри обменялись эмбрионами / Фото: dailymail.co.uk

Обсуждая свое будущее во время самоизоляции, они остановились на идее создания семьи, где могли быть как биологическими, так и беременными матерями.

Кэрри говорит: "Не было особой церемонии, это был вечер четверга, и мы начали проверять банки спермы. Проблема в том, что начав, вы не сможете остановиться, выбор так велик. Мы выбрали мужчину примерно нашего возраста, у которого было двое детей и который делал пожертвования по альтруистическим побуждениям: в его семье были люди, страдающие бесплодием, и он хотел помочь другим".

Супруги смогли проверить его почерк, а также фотографию, на которой он изображен в возрасте около восьми лет, и прослушали запись его голоса.

"Мы знаем, чем он зарабатывает на жизнь, его хобби, симпатии и антипатии, а также историю его семьи, начиная с поколения его деда", — говорит Керри. "Мы даже знаем, что у него длинные конечности и высокие скулы! Короче, мы знаем достаточно, чтобы сказать нашим сыновьям, какие черты характера они унаследовали от своего отца".

Кэрри признает, что сделать окончательный выбор было "невероятно сложно". "Вы делаете это не для себя, — объясняет она, — вы делаете это для своих детей и их будущего. Нам нужен был донор, который был бы похож на нас обоих, но его здоровье было нашей величайшей заботой".

Эмили и Керри / Фото: dailymail.co.uk

Эмили и Керри начали ЭКО в сентябре в 2021 году, пройдя базовое сканирование яичников и убедившись, что они соответствуют возрасту своей клиники и критериям индекса массы тела (ИМТ). В июле в прошлом году, после ежедневных инъекций в течение двух недель для стимуляции яичников, в то же время у них были собраны яйцеклетки.

Эмили произвела 15 яйцеклеток, а Керри – 14. Все они были оплодотворены с использованием замороженной спермы донора, в результате чего у Эмили появилось пять эмбрионов, а у Керри – семь.

В апреле женщинам перенесли эмбрионы друг друга в утробу, но хотя Эмили сразу забеременела эмбрионом Кэрри, ее любимой не повезло. Это ненадолго сорвало их план. Однако спустя восемь недель, после установления второго эмбриона, у Кэрри тоже был положительный тест на беременность.

Напомним, женщина с двумя матками родила двоих детей в разные дни. Малыши появились на свет разными способами.

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