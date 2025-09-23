Лесной отшельник: как мужчина 27 лет избегал цивилизации и совершил 1000 краж

Кристофер Найт (слева — в 2013 году, справа — за 27 лет до того)

В 1986 году 20-летний Кристофер Найт из Массачусетса бесследно исчез. Никому ничего не сказав, парень сел в машину, уехал в леса штата Мэн, припарковал авто и просто оставил его там на произвол судьбы. Он взял с собой только базовое туристическое снаряжение и железную волю никогда не возвращаться в мир, в котором он родился.

Его историю повествует польское издание Оnet.

Даже в детстве Найт чувствовал себя отчужденным от окружающих, и самые близкие семейные связи не вызывали потребности в близости. Его семья привыкла к его замкнутому характеру и не сочла это проблемой.

Найт наткнулся на место, ставшее его постоянным домом — небольшую лужайку в лесу рядом с озером Норт-Понд. Там он натянул между ветвями сосен брезентовое полотнище, поставил маленькую палатку и стал обустраиваться. Выбранное место было оцеплено домами для отдыха, но благодаря густой растительности парень смог разбить лагерь практически незаметным для местных жителей. Никто не знал о его присутствии в этих местах, хотя на самом деле он жил всего в нескольких минутах ходьбы от одной из сотен летних дочерей, построенных у озера.

Его первоначальное убежище состояло из краденых палаток, брезентов и мебели, тайно вывезенных из соседних домов. Это была его первая попытка создать место, позволяющее ему выжить. Низкий рост и худощавое телосложение помогали оставаться незамеченным, а естественное благоразумие означало, что Крис почти не оставлял следов своего присутствия.

В течение следующих 27 лет Найт никогда не пользовался телефоном, интернетом или электричеством. Он ни с кем не разговаривал, за исключением всего двух случаев: однажды, когда проходил мимо случайного туриста и обменивался с ним поздравлениями, и в следующий раз — во время своего ареста. Его одиночество было абсолютным и добровольным.

Быт Кристофера состоял из самых простых вещей: теплой одежды, спального мешка, кружки и горшка. Все остальное, от еды до обуви, газет и даже книг, он добывал, ночью врываясь в соседние дома. Найт воровал с чрезвычайной осторожностью, избегая каких-либо повреждений. Он не выламывал замки, не воровал сундуки с деньгами и не оставлял хаоса.

Преимущественно он брал продукты длительного хранения: консервы, сухое молоко, сладости и орехи. Зимой он использовал замороженные продукты из морозильных камер, а летом он сосредотачивался на консервах и сухих продуктах.

Он научился идеально открывать замки, подкрадываться, выжидать и обносить дом так, чтобы это, по возможности, не заметили. Многие местные жители даже не понимали, ограбили их или нет: вроде бы что-то пропало (пара книг, батарейки и кофе), а вроде бы нет. Местные жители считали его или демоном, или целой бандой грабителей, или коллективным бредом. В каждой семье поблизости была история о невероятном исчезновении пищи, книг или матраса из, казалось бы, надежно замкнутого садового домика.

Его душ был бочкой с просверленным дном, посуда — набором алюминиевых и пластиковых мисок. Он не пользовался огнем, чтобы дым не выдал его присутствия, и готовил еду с помощью газовых баллонов, также ворованных.

На протяжении десятилетий Найт практически не болел. Он не обращался к врачам и не подхватывал вирусы или бактерии из внешнего мира.

Тем не менее, хотя парень избегал контактов с людьми, он не хотел быть полностью отрезанным от реальности. Поэтому он воровал батарейки для радио, газеты, а иногда и электронное оборудование.

В 2012 году Криса наконец-то поймали, когда он аккуратно взломал детский лагерь неподалеку от своего лесного приюта. Он сразу же стал объектом международных заголовков: «Отшельник из Норт-Понда арестован после 27 лет!»

Это был первый официально задокументированный случай столь длительной изоляции в современной истории Америки. Найт не посещал никаких собраний, не пользовался медицинской помощью и не участвовал в социальной жизни почти три десятилетия.

После его ареста расследование показало, что количество его краж со взломом приближается к 1000 году. Сам Найт признал, что без этой формы приобретения он бы не выжил. Он явился в суде, где признал себя виновным, но не объяснил, что побудило его к такому образу жизни.

«Это не было бегство от чувства вины или боли. Мне просто было некомфортно с людьми», — сказал он репортеру Майклу Финкелю. «Я был свободен».

«Может быть, ты совершил какое-то преступление? Или чего-то стеснялся? — спрашивал его Финкель.

Но Найт настаивал, что ничего подобного не было. По его словам, его с детства преследовал тяга к одиночеству и в душе он всегда знал, что с людьми ему будет тяжело.

Суд приговорил его к семи месяцам заключения. Поскольку он не представлял угрозы для других и никому не причинил вреда, ему дали шанс на новую жизнь.

