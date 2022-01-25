Летел "зайцем" в отсеке шасси 11 часов и выжил: в аэропорту Амстердама нашли отчаянного мигранта

Обычно такие "пассажиры-зайцы" не выдерживают слишком низких температур воздуха, которые на такой высоте обычно составляют около -50 градусов.

В аэропорту Амстердама "Схипхол" 23 января нашли мужчину, который "зайцем" прилетел с юга Африки в отсеке шасси грузового лайнера и при этом на удивление остался жив.

Об этом пишет BBC News Украина.

"Мужчину обнаружили живым в стабильном состоянии в отсеке носового шасси самолета и отправили в больницу. В первую очередь, нас, конечно, беспокоит состояние его здоровья", — сообщила представительница объединенной службы полиции и пограничной охраны Нидерландов Йоанна Гельмондс.

Как сообщается, те, кто пытаются бесплатно добраться куда-то таким способом, чаще всего не выживают. Люди не выдерживают слишком низких температур воздуха на такой высоте, что обычно составляет около -50 градусов. К тому же, сам воздух в отсеках шасси слишком разрежен, а сами отсеки, в отличие от салона самолета, не герметичны.

"То, что он выжил в таком холоде и на такой высоте, крайне необычно", — отметила Гельмондс.

В полиции предполагают, что счастливчик, вероятно, прилетел в Нидерланды из Йоханнесбурга или Найроби. Следует отметить, что продолжительность полета из Йоханнесбурга в Схипхол длится около 11 часов.

О возрасте и национальности мужчины пока ничего не известно. В самой компании-перевозчике Cargolux Italia подтвердили, что на борту грузового самолета обнаружили постороннего человека, однако больше ситуацию никак не комментируют.

Рассказывать подробности происшествия отказались и представители аэропорта. Там лишь отметили, что "зайцы", прибывающие на самолетах в Голландию – это большая редкость. Раньше это были преимущественно нелегальные мигранты из Нигерии или Кении.

Напомним, в Греции по меньшей мере 13 человек погибли в результате опрокидывания в Эгейском море третьей за три дня лодки с мигрантами.

Читайте также: