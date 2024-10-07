Летняя жара превратила милую вывеску магазина в кошмар – фото

Небольшой японский магазин одежды стал известен после того, как его вывеска с изображением милого младенца превратилась в аттракцион ужасов из-за сильной жары и солнечного света на протяжении последних нескольких лет.

Об этом пишет Oddity Central.

Магазин одежды и других товаров Hangai в городе Нагахама, префектура Сига, уже 10 лет имеет одну и ту же вывеску – милый младенец, якобы говорящий: "У нас есть много хороших, дешевых вещей". Однако в прошлом году, после особо жаркого лета, вывеска превратилась в жуткое зрелище: глаза и рот младенца стали черными. Из-за сильной жары и прямых солнечных лучей темные цвета вывески обуглились, создав ужасное зрелище. В этом году, после очередного жаркого лета, ситуация стала еще хуже. Жара сделала привлекательную вывеску магазина еще страшнее, а все лицо ребенка стало удивительно темным, будто он вышел из огня.

Вывеска магазина

Минувшим летом Масанао Итая, владелец магазина одежды и других товаров в Хангае, рассказал японскому информационному агентству FNN, что заметил повреждение вывески своего магазина в августе и собирался изменить ее, опасаясь, что это отпугнет покупателей. Однако наступил фестиваль "Обон", и когда он наконец-то собрался сменить вывеску, то заметил нечто странное. Люди со всей страны приезжали в его магазин, чтобы увидеть и сфотографировать вывеску "Одержимый ребенок", поэтому он решил, что снять ее будет плохо для бизнеса.

В прошлом месяце, после очередного рекордного по жаре лета, вывеска снова попала в заголовки новостей в Японии. Из-за чрезмерной жары темные участки вокруг глаз и рта младенца увеличились, а на его щеках и носу начали появляться темные пятна, что делало его страшнее. Неизвестно, снимет ли Итая его наконец или продолжит пользоваться бесплатной рекламой в социальных сетях.

Напомним, россияне снялись в бестолковой туристической рекламе Северной Кореи. Они прорекламировали отдых в КНДР.

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