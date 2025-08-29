Летучая мышь на прилавке с мясом шокировала посетителей супермаркета под Киевом: видео

Кажан / © Unsplash

Неожиданная «встреча с вампиром» ошеломила посетителей супермаркета «Сильпо» в селе Старые Петровцы под Киевом. На прилавке с мясом покупатели обнаружили живую летучую мышь.

Видео странной находки, которое опубликовал пользователь @jobsic в TikTok, мгновенно разлетелось по соцсетям и быстро набрало более 113 тысяч просмотров, несколько тысяч лайков и сотни комментариев.

На кадрах видно, как маленькое животное с раскрытыми крыльями лежит прямо среди кусков свежего мяса. Чтобы спасти «ночного гостя», люди осторожно положили его в пластиковый контейнер и отнесли на улицу.

Пользователи соцсети отреагировали с юмором. Под видео писали: «Запакуйте мне, пожалуйста, полкилограмма телятины и одного Бэтмена» и «Дайте ему кровянки». Кто-то в шутку отметил, что животное «искало телятину с большим содержанием крови».

Некоторые даже предположили, что теперь сеть супермаркетов может использовать этот инцидент для рекламы, мол, «Дракула тоже скупается в Сильпо».

В сети супермаркетов отреагировали с извинениями и пообещали усилить контроль:

«Действительно неожиданная находка. Передали информацию коллегам, чтобы усилить контроль качества. Обещаем, что вампиры останутся только в кино, а на полках будет только свежее мясо. Просим прощения».

Летучая мышь на мясном прилавке. Видео: tiktok.com/@jobsic

Летучие мыши в Украине

В Украине обитает более 25 видов летучих мышей, и все они занесены в Красную книгу. Как объясняют в IPRS, эти животные являются важной частью экосистемы — они уничтожают большое количество ночных насекомых и вредителей.

Ученые отмечают: украинские летучие мыши — насекомоядные, а не «вампиры». Ни один из видов, встречающийся на территории Украины, не питается кровью.

