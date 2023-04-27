Лицо или чашу: оптическая иллюзия, которую вы увидели первым расскажет в чем ваша сильнейшая черта

Тест, который сначала увидите на картинке – лицо или чашу расскажет, как вы принимаете решение

Оптические иллюзии возникают, когда нам показывают разные формы на одном изображении, и наш мозг пытаясь их понять и путается. А путается он потому, что наш мозг склонен интерпретировать изображение согласно собственному опыту. Вот почему оптические иллюзии вызывают энтузиазм у психологов, их частенько употребляют в психологических тестах. Ведь, отталкиваясь от нашего восприятия изображений и вещей, можно определить наш опыт, интерпретировать наши характеристики.

Итак, посмотрите на картинку и ответьте, не задумываясь, что вы увидели первым — два лица или чашу.

Тест – оптическая иллюзия

Если вы увидели лицо

Если вы видите прежде всего лицо, то в жизни вы, в первую очередь, опираетесь на факты, логику, замечаете даже мельчайшие детали. Такие люди не торопятся, даже со стороны выглядят медленными в принятии решений. Каждый шаг они тщательно обдумывают, анализируя и сравнивая данные. Для того чтобы принять решение, они сначала мысленно разложат ситуацию на части, детали, чтобы понять взаимосвязь и только тогда принимают решение.

Если увидели чашу или кубок

Увидевшие кубок принимают решение импульсивно, опираясь на эмоции и чувства, одним словом решают быстро на слишком анализируя детали. И в этом их сила — в интуиции, развитом воображении, внезапном осознании правильного решения, мгновенно возникновении правильного мнения. Такие люди способны моделировать ситуацию и разрешать проблему без использования практических навыков. Додумывать недостающие элементы и восстанавливать общую картину события.

Любой из этих типов имеет свои преимущества и недостатки в принятии решений. Есть люди, которые могут почти одновременно увидеть лицо и чашу. Они олицетворяют тип людей, принимаемых решением, пользуясь и данными, и ощущениями.

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