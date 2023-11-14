Лицо женщины стало похоже на шахматную доску после неудачной лазерной эпиляции - фото

Женщина заявила, что после неудачной процедуры лазерной эпиляции ее лицо и шея стали "похожи на шахматную доску".

Об этом пишет Daily Star.

38-летняя Тоби Мойо страдает чрезмерным ростом волос из-за синдрома поликистозных яичников (СПКЯ). В сентябре в этом году женщина решила пройти процедуру удаления волос.

Тоби Мойо / Фото: SWNS

Раньше она уже делала это восемь раз и думала, что знает, что ждать от сеанса. Однако она утверждает, что ей назначили стажера, и процедура на левой стороне шеи быстро стала болезненной, и она испытала "сильное и незнакомое чувство жжения".

"Я не хотела жаловаться, потому что предполагала, что они поймут, что делают, хотя я выразила свою обеспокоенность по поводу боли. Они сказали, что это нормально, и возились с лазерной установкой, к счастью, после этого это было не так больно", – сказала она.

После процедуры Тоби показали ее кожу в зеркале, где видны квадраты, покрывавшие ее шею и линию подбородка. Она считает, что ожоги произошли, когда стажер "забыл включить охлаждающий механизм, встроенный в лазер". Несмотря на сомнения, Тоби говорит, что за эпиляцию ей все равно пришлось заплатить 13 фунтов.

Тоби Мойо / Фото: SWNS

Тоби, консультант из Кейптауна, Южная Африка, сказала: "Я была в полном шоке, я знала, что это ненормально, моя кожа была обожжена дотла. У меня темные прямоугольники вдоль всей шеи".

Тоби Мойо / Фото: SWNS

Несмотря на то, что через месяц ее кожа все еще была сильно повреждена, сотрудники салона заверили ее, что придется приложить холодный компресс и делать дальнейший уход. Тоби неделями не могла зайти в бассейн и избегала встреч с друзьями.

Тоби Мойо / Фото: SWNS

После жалобы у нее попросили прощения и прислали горшок алоэ вера за ожоги. Она сказала: "Извинения и горшок алоэ вера не устраняют нанесенный ими ущерб. Люди спрашивают, что не так с моим лицом. Мне приходилось закрывать лицо шарфами. Было так тяжело спать и жить своей жизнью".

Напомним, 68-летняя транс-женщина шокировала видом и состоянием здоровья после 200 пластических операций. Она рассказала, какие процедуры сделала, и пожаловалась на состояние кожи.

Читайте также: