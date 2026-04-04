Лидер "культа оргазма" приговорена к 9 годам заключения

Николь Дедоне / © Getty Images

Соучредитель компании OneTaste Николь Дедоне приговорили к девяти годам заключения в США за участие в сговоре с целью принудительного труда. Громкое дело привлекло широкое внимание еще раньше — в частности, после выхода документального фильма Orgasm Inc: The Story of OneTaste на платформе Netflix.

Как пишет Unilad, 58-летняя Дедоне предстала перед федеральным судом в Бруклине. Присяжные признали ее виновной в заговоре, в рамках которого сотрудников компании заставляли оказывать сексуальные услуги клиентам и инвесторам.

По словам прокурора США Джозефа Ночелла, в течение около десяти лет Дедоне вместе с бывшей руководительницей отдела продаж Рэйчел Червиц применяли «психологические, эмоциональные и финансовые» методы для контроля над людьми и получения выгоды по их труду.

«Вердикт присяжных и сегодняшние приговоры свидетельствуют о том, что принуждение может принимать различные формы — и что те, кто эксплуатирует других с помощью таких средств, неизбежно испытывают серьезные последствия», — заявил прокурор. «Принуждение, замаскированное под оздоровление или расширение возможностей, все равно остается эксплуатацией».

Суд постановил конфисковать в Дедоне 12 миллионов долларов – именно такую сумму она получила от продажи компании в 2017 году. Кроме этого, ее обязали выплатить почти 900 тысяч долларов компенсации семи потерпевшим.

Червиц также получила наказание – 78 месяцев заключения. Судья Даян Гуджарати назвала схему «особенно тяжелой и коварной».

Представитель ФБР Джеймс С. Барнакл заявил: «ФБР стремится привлечь к ответственности тех, кто эксплуатирует других ради прибыли. Мы благодарны жертвам за их мужество выступить».

Компанию OneTaste основали в 2004 году. Она продвигала практику "оргазмической медитации" как метод улучшения самочувствия и личностного развития.

После выхода документального фильма на Netflix в 2022 году деятельность компании оказалась под пристальным вниманием общественности. В ленте подробно рассказывалось о внутренних процессах организации и противоречивых практиках.

По данным СМИ, в рамках таких сеансов участники выполняли четко регламентированные действия, что повлекло за собой серьезную критику и вопросы относительно этичности.

В суде бывшие сотрудники заявили, что их принуждали к сексуальным контактам с потенциальными клиентами и инвесторами под угрозой увольнения, изоляции или финансовых потерь.

Одна из свидетелей отметила: «Я была идеальной мишенью, потому что была уязвимой женщиной, которая стремилась улучшить свою жизнь».

Другие свидетели рассказали, что их заставляли жить с инвестором компании, выполнять сексуальные действия по его указанию и выполнять работу по дому.

Судья подчеркнула, что действия Дедоне «лишили жертв их достоинства» и отметила отсутствие признаков раскаяния.

Нынешняя глава компании (ныне работающая под названием Institute of OM) Анжули Айер назвала приговор «ужасным днем для свободы».

«Только что убеждение становится преступлением, кто-либо может стать подсудимым», — заявила она журналистам.

В то же время адвокат Дедоне Дженнифер Бонжон подчеркнула, что, несмотря на приговор, многие люди и дальше считают ее клиентку «движущей силой перемен».

Во время оглашения приговора сама Дедоне отказалась выступать в суде, коротко ответив: «Нет, спасибо».

Напомним, через 50 лет установлена жертва серийного убийцы Теда Банди.