Лифтинг без инъекций: действенные ли маски-бандажи от провисания кожи

Провисание кожи, так называемые «бульдожи щечки», является распространенной проблемой, возникающей из-за возрастных изменений, стресса и избыточного веса. Многие ищет быстрых решений, не прибегая к хирургии или инъекциям. Маркетплейсы предлагают маски-бандажи, обещающие подтянуть овал лица и избавить от второго подбородка. Однако эффективны ли они? Рассказала косметологиня Ирина Павлущенко.

Принцип действия и виды масок

Маски для лифтинга бывают разные: бандажи, гидрогелевые или тканевые, пропитанные косметическими средствами. Цена варьируется от 50 до 2000 гривен. Обычно их носят от 20 минут до нескольких часов.

Косметолог Ирина Павлущенко отмечает, что легкие гидрогелевые маски не обеспечивают видимую подтяжку, а только увлажняют кожу. В то же время некоторые дерматологи, такие как Рейчел Назарян, считают, что маски могут быть полезны, поскольку заставляют обращать внимание на зону челюсти и шеи, которой часто пренебрегают.

Чего ждать от масок?

Эксперты сходятся во мнении, что маски не способны сжечь жир или полностью убрать второй подбородок. Их действие временное. К примеру, благодаря кофеину в составе они могут уменьшить отеки. Главный эффект, который можно ожидать, это краткосрочное ощущение свежести и увлажнения.

Кому нельзя использовать маски

Воспаление: Нельзя использовать маски при наличии высыпаний или воспалительных процессов.

Ретинол: Не следует сочетать пропитанные маски с кремами, содержащими ретинол во избежание раздражения.

Непроверенные бренды: Эксперт не рекомендует покупать дешевые маски на сомнительных маркетплейсах, поскольку они могут содержать некачественные ингредиенты.

Как усилить эффект?

Косметолог советует использовать V-маски в комплексе с другими процедурами: самомассажем, салонным массажем или инъекциями (после полного заживления). В таком случае можно получить усиленный и продолжительный результат.

