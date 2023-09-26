Ликвидация адмирала Соколова: Россия впервые с 1904 года потеряла командующего флотом

В прошлый раз российский флот терял своего командующего во время Российско-японской войны.

Гибель командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова при ударе по штабу флота является первой утратой такового уровня во время боевых действий с 1904 года.

Об этом пишет Defense Express.

В издании отмечают, что со времен Российско-японской войны (1904-1904 годов) российский флот ни разу не терял своих командующих.

"Это (ликвидация командующего российским флотом. – Ред.) первый случай со времен Российско-японской войны и второй случай вообще в истории российских военно-морских сил, когда командующий флотом погиб во время боевых действий", – пишут в статье.

Так, в апреле 1904 года командующий Тихоокеанским русским флотом погиб вице-адмирал Степан Макаров. Броненосец "Петропавловск", на борту которого находился Макаров, взорвался на мине.

Степан Макаров / Фото: Википедия

А 28 июля 1904 года после выхода находившегося в осаде кораблей из Порт-Артура в бою погиб командующий 1-й Тихоокеанской эскадрой Вильгельм Витгефт.

Во время обеих мировых войн ни один командующий российским флотом не погиб. В качестве исключения можно отметить командующего эскадрой Балтийского флота Валентина Дрозда, автомобиль которого в 1943 году провалился под лед на ледовой трассе к Кронштадту при обстреле.

Еще одна историческая параллель

Есть еще одна аналогия. Во время Крымской войны (1853—1856) 5 октября 1854 г. союзные войска осуществили первую бомбардировку Севастополя, в результате которого погиб один из руководителей обороны города, начальник штаба флота Владимир Корнилов.

В 1855 году погиб адмирал Павел Нахимов. В то время он был назначен командиром Севастопольского порта и временным военным губернатором города.

Напомним, 22 сентября стало известно, что по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли удар.

В Украине официально подтвердили, что при ударе по штабу в Севастополе погиб командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов и более 30 офицеров.

Представитель Военно-морских сил ВСУ пояснил, что ликвидация командующего будет оказать значительное негативное влияние на управление Черноморским флотом РФ.