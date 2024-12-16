Липосакционный жир, скандал и ценный кусок: что известно о самом дорогом мыле в мире

Его купили за 17506 долларов США 19 лет назад.

20 лет назад швейцарский художник Джанни Мотти ошеломил мир, создав самое дорогое мыло из липосакционного жира бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннесса.

Берлускони, который был правоцентристским премьер-министром в трех итальянских правительствах (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011), был противоречивой фигурой, известной своей приверженностью финансовой элите.

По данным Цюрихского музея современного искусства Migros, в 2004 году Берлускони сделал липосакцию в клинике в Лугано, Швейцария, и неназванный сотрудник передал жир художнику Джанни Мотти, который затем изготовил из него фигуру. Затем художник придал жиру форму традиционного куска мыла, обычно изготавливаемого из животного жира, чтобы выставлять его в Цюрихе, пока его не приобрели за 17 506 долларов США на ярмарке Art Basel в 2005 году.

Мотти рассказал прессе: "У меня возникла эта идея, потому что мыло изготавливается из свиного жира, и я подумал, насколько уместнее было бы, если бы люди мыли руки кусочком Берлускони".

Он иронически назвал выставку Mani Pulite ("Чистые руки") как комментарий к правительственной коррупции, отсылающей в судебную кампанию 1990 года в Италии, направленную на искоренение политиков, принимавших взятки.

Мотти был обвинен после того, как в 2005 году судебный процесс над Mediaset признал его виновным в уклонении от уплаты налогов и хищении средств.

Хотя центры липосакции в Лугано постоянно отрицали, что давали Мотти жир, это не остановило восторженных поклонников искусства от участия в торгах на мыло. Мыло было продано анонимному покупателю спустя почти час после того, как оно было выставлено, и более 50 000 посетителей смогли осмотреть его до того, как оно вернулось в частную собственность. Но из-за запаха мыло надежно хранилось под защитным стеклом.

"Оно было желеобразным и ужасно воняло, как испортившееся масло или старое масло из сковородки", — говорит Мотти.

По этой причине вряд ли частный владелец действительно использовал мыло – скорее всего, он хранил его в стеклянном футляре, под которым оно было выставлено. И сейчас, когда прошло 20 лет с момента его создания, сложно представить, что оно обеспечит наиболее гигиеническую очистку.

Напомним, как выглядит самая дорогая елка за 5,5 миллиона долларов. Ее сделали из невероятного количества монет.

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